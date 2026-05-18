  • Результативность Джейлена Дюрена в плей-офф упала на 9,3 очка – худший показатель для оллстара с 1969 года
Дюрен провел исторически неудачный плей-офф.

Сезон «Детройта» завершился разгромным поражением от «Кливленда» в седьмой игре серии (94:125).

Звездный центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен, который в регулярке выдавал в среднем 19,5 очка, в плей-офф не смог удержать планку, набирая 10,2 очка.

9,3 очка разницы – самое большое падение результативности в сезоне, когда игрок попадал на Матч всех звезд, со времен Элджина Бэйлора в 1969 году (9,4).

В межсезонье Дюрен станет ограниченно свободным агентом, имеющим право на 5-летний контракт с суммой более 240 млн долларов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница статистика Киртики Утаякумар в соцсети X
Да ну что говорить, если баночника Рида Кавс боялись больше, чем Дюрена. Провал в плей-офф, но такое помогает спуститься с небес на землю. Он точно поработает и станет лучше. Ему бы с работой ног попахать. Не хватает этого ему.
SOBR
Прописываем товарищу 10 занятий с Хакимом.
SOBR
Он по регулярке нормально двигался, шел в проходы и прочее. Просто в ПО решил чокнуть, им бы ментора нормального в команду.
позорно отыграл конечно
Других олл-старов у нас для вас нет:)
Максималку этому господину.
Для Лэнгдона будет тяжёлое межсезонье, от его решений зависит очень многое
все равно дадут максималку. И не таким давали
