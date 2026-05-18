Результативность Джейлена Дюрена в плей-офф упала на 9,3 очка – худший показатель для оллстара с 1969 года
Дюрен провел исторически неудачный плей-офф.
Сезон «Детройта» завершился разгромным поражением от «Кливленда» в седьмой игре серии (94:125).
Звездный центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен, который в регулярке выдавал в среднем 19,5 очка, в плей-офф не смог удержать планку, набирая 10,2 очка.
9,3 очка разницы – самое большое падение результативности в сезоне, когда игрок попадал на Матч всех звезд, со времен Элджина Бэйлора в 1969 году (9,4).
В межсезонье Дюрен станет ограниченно свободным агентом, имеющим право на 5-летний контракт с суммой более 240 млн долларов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
