«Оклахома» сыграет против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» поборется с «Кливлендом» – определились обе пары финалов конференций НБА
Стало ясно, кто будет играть в финалах конференций НБА.
«Кливленд» стал последним участником финалов конференций НБА, обыграв топ-1 регулярки Востока «Детройт» в седьмом матче серии (4-3). Соперником «Кэвс» станет «Нью-Йорк».
На Западе действующий чемпион «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио».
Финал Запада:
«Оклахома» (1) – «Сан-Антонио» (2)
Финал Востока:
«Нью-Йорк» (3) – «Кливленд» (4)
Серия «Тандер» и «Сперс» стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени. Первый матч «Никс» – «Кэвс» пройдет 20 мая (3.00).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
«Нью-Йорк» 4 – 2 «Кливленд»
Ну и 2 пары были только с интригой