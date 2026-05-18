  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Оклахома» сыграет против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» поборется с «Кливлендом» – определились обе пары финалов конференций НБА
Фото
0

«Оклахома» сыграет против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» поборется с «Кливлендом» – определились обе пары финалов конференций НБА

Стало ясно, кто будет играть в финалах конференций НБА.

«Кливленд» стал последним участником финалов конференций НБА, обыграв топ-1 регулярки Востока «Детройт» в седьмом матче серии (4-3). Соперником «Кэвс» станет «Нью-Йорк».

На Западе действующий чемпион «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио».

Финал Запада: 

«Оклахома» (1) – «Сан-Антонио» (2)

Финал Востока:

«Нью-Йорк» (3) – «Кливленд» (4)

Серия «Тандер» и «Сперс» стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени. Первый матч «Никс» – «Кэвс» пройдет 20 мая (3.00).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoНБА плей-офф
Баскетбол - фото
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoСан-Антонио
logoНБА
logoОклахома-Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ОКС САС по сути и есть настоящий финал ПО
Ответboller_73
ОКС САС по сути и есть настоящий финал ПО
Дааа , будет жёстко 💪🔨
Ответboller_73
ОКС САС по сути и есть настоящий финал ПО
Да не факт. Если будет такая рубка, какая ожидается, победитель может оставить в ней очень много сил и спокойно слить финалисту от востока потом
С восточной парой лиге повезло в этом году. Если в финал выйдут Никс, будет лютый хайп на всю страну. Люди уже заранее подсчитывают деньги, сколько это принесет и городу, и лиге. Если же выходит Кливленд, то получаем красивый сюжет: Борода - один из лучших игроков своего поколения и вообще олл-тайм - идет наконец-то за титулом, возможно даже против своей первой команды. Ну а запад просто мощный сам по себе. Скорее всего, Тандер-Сперс будет лучшей серией этого плей-офф.
ОтветMS89
С восточной парой лиге повезло в этом году. Если в финал выйдут Никс, будет лютый хайп на всю страну. Люди уже заранее подсчитывают деньги, сколько это принесет и городу, и лиге. Если же выходит Кливленд, то получаем красивый сюжет: Борода - один из лучших игроков своего поколения и вообще олл-тайм - идет наконец-то за титулом, возможно даже против своей первой команды. Ну а запад просто мощный сам по себе. Скорее всего, Тандер-Сперс будет лучшей серией этого плей-офф.
Комментарий скрыт
ОтветPomor191
Комментарий скрыт
Вопрос веры на самом деле, но одно можно сказать точно: все лучшие сценаристы задействованы в другой американской лиге)
На Западе объективно 2 лучшие команды лиги. Досрочный финал.
«Оклахома» 2 – 4 «Сан-Антонио»

«Нью-Йорк» 4 – 2 «Кливленд»
ОтветGLW
«Оклахома» 2 – 4 «Сан-Антонио» «Нью-Йорк» 4 – 2 «Кливленд»
Вемба чемпик с первого захода?
Финал в полуфинале)
Митчелл, твой выход. Когда, если не сейчас.
Жаль, что Детройт не попал, символично было бы, что три лучшие защитные команды играют в финалах конференций.
Ответpele_kan
Неплохо, 4/4 😁 https://www.sports.ru/basketball/1117158684-stali-izvestny-vse-pary-vtorogo-raunda-plej-off-nba.html?comment_id=21688303%C2%A6news%C2%A61117158684
Счет ни в одной не угадал )
Ну и 2 пары были только с интригой
Ответnorg
Счет ни в одной не угадал ) Ну и 2 пары были только с интригой
ой все, задним-то умом все крепки) исходы противостояний угадал, уже неплохо
Когда уже в НХЛ введут такую же систему плей-офф. Самая объективная сетка же когда 1-8, 2-7 и так далее. Либо вообще перекресткую сделали бы 1-16, 2-15
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сперс» против «Тандер», «Кливленд» и «Детройт» доигрались до 7-го матча. Разбор в подкасте Сошникова
17 мая, 10:25
Из 14 игроков с зарплатами в 50+ млн долларов только 1 продолжает сезон (Таунс)
17 мая, 09:32
Канал ABC прорекламировал «Кливленд» в финале Востока еще до решающей игры с «Детройтом»
17 мая, 08:00Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
14 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
54 минуты назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем