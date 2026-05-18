«Оклахома» сыграет против «Сан-Антонио», «Нью-Йорк» поборется с «Кливлендом» – определились обе пары финалов конференций НБА

«Кливленд» стал последним участником финалов конференций НБА , обыграв топ-1 регулярки Востока «Детройт» в седьмом матче серии (4-3). Соперником «Кэвс» станет «Нью-Йорк ». На Западе действующий чемпион «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио». Финал Запада: «Оклахома» (1) – «Сан-Антонио » (2) Финал Востока: «Нью-Йорк» (3) – «Кливленд » (4) Серия «Тандер» и «Сперс» стартует 19 мая в 3.30 по московскому времени. Первый матч «Никс» – «Кэвс» пройдет 20 мая (3.00).