Кенни Эткинсон о корректировках: «Мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Если он рядом с мячом – отдавай кому-то другому»

Эткинсон прокомментировал изменения, которые пришлось внести из-за Томпсона.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон отметил, что команде пришлось изменить атаку из-за влияния форварда «Детройта » Осара Томпсона .

«Корректировка заключалась в том, что мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Мы просто решили: если он рядом с мячом – отдавай кому-то другому.

Я никогда не сталкивался с таким в НБА . Даже если у тебя отличный игрок с мячом, а Томпсон опекает его – отдай пас другому. Думаю, в этой серии Эван (Мобли) из-за него, из-за Томпсона, брал на себя больше контроля над мячом, чем когда-либо. У них есть и другие хорошие защитники, просто это было огромным подспорьем – не терять мяч», – сказал Эткинсон.

В серии против «Кэвс» Томпсон набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок–шота.