Кенни Эткинсон о корректировках: «Мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Если он рядом с мячом – отдавай кому-то другому»

Эткинсон прокомментировал изменения, которые пришлось внести из-за Томпсона.

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон отметил, что команде пришлось изменить атаку из-за влияния форварда «Детройта» Осара Томпсона.

«Корректировка заключалась в том, что мы начали избегать атак против Осара Томпсона. Мы просто решили: если он рядом с мячом – отдавай кому-то другому. 

Я никогда не сталкивался с таким в НБА. Даже если у тебя отличный игрок с мячом, а Томпсон опекает его – отдай пас другому. Думаю, в этой серии Эван (Мобли) из-за него, из-за Томпсона, брал на себя больше контроля над мячом, чем когда-либо. У них есть и другие хорошие защитники, просто это было огромным подспорьем – не терять мяч», – сказал Эткинсон.

В серии против «Кэвс» Томпсон набирал в среднем 7,9 очка, 7 подборов, 3,1 передачи, 1,7 перехвата и 1,3 блок–шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Кенни Эткинсона
Зато насколько хорош Кейд, что с Томпсоном и дюреном боролся в двух сериях до конца. Кажется, стабильно помогали только усы Робинсона
Осар имба просто, очень повезло Детройту с ним.
Dmitry Singular
Очень спорное утверждение. Чел кроме защиты не умеет просто ничего. Эта серия как раз и показала, что у Тройта колоссальные проблемы в атаке.
усы Ларри Бёрда
Это еще мягко высказался, я бы слова похуже нашел для этого игрока. У Детройта были проблемы еще в регулярке, еще сначала сезона я писал, что нет снайперов, а в плей-офф им с такой игрой делать нечего. А сегодня вообще Томпсона практически не опекали в нападении, его на столько там не боятся. Удивительно, что вообще до 7 матчей в серий доходили.
Видно тренерская работа Эткинсона по ходу серии. В 7-м матче Кливленд постоянно бил в слабое место Детройта - краску. Дюрен нахватал фолов, а Рид откровенно не справлялся, через него забивали все.
