72 очка Митчелла, Аллена и Меррилла на троих принесли «Кливленду» победу с третьим по величине перевесом в истории седьмых матчей на выезде («+31»)
Защитник Донован Митчелл, центровой Джарретт Аллен и защитник Сэм Меррилл стали самым результативными игроками седьмого матча против «Детройта».
На счету Митчелла 26 очков (10 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых, 4 из 6 штрафных), а также 6 подборов и 8 передач.
Аллен добавил 23 очка и 7 подборов, попав 8 из 14 с игры и 7 из 13 с линии.
Меррилл отметился 23 очками, выйдя со скамейки запасных и реализовав 7 из 10 с игры, 5 из 8 из-за дуги и 4 из 4 с линии.
«Кэвальерс» одержали победу с разницей в 31 очко (125:94) – третий лучший результат для выездной команды в истории седьмых матчей НБА.
Топ-4 игр по этому показателю:
«Уорриорс» обыграли «Хоукс» (1948) с разницей 39 очков
«Мэверикс» обыграли «Санс» (2022) – 33
«Кэвальерс» обыграли «Пистонс» (2026) – 31
«Пэйсерс» обыграли «Селтикс» (2005) – 27
Также это самая крупная победа в седьмом матче в истории клуба для «Кэвс».
