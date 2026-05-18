  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 72 очка Митчелла, Аллена и Меррилла на троих принесли «Кливленду» победу с третьим по величине перевесом в истории седьмых матчей на выезде («+31»)
Видео
0

72 очка Митчелла, Аллена и Меррилла на троих принесли «Кливленду» победу с третьим по величине перевесом в истории седьмых матчей на выезде («+31»)

Митчелл, Аллен и Мэррилл помогли «Кэвс» обыграть «Пистонс» в седьмой игре.

Защитник Донован Митчелл, центровой Джарретт Аллен и защитник Сэм Меррилл стали самым результативными игроками седьмого матча против «Детройта».

На счету Митчелла 26 очков (10 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых, 4 из 6 штрафных), а также 6 подборов и 8 передач.

Аллен добавил 23 очка и 7 подборов, попав 8 из 14 с игры и 7 из 13 с линии.

Меррилл отметился 23 очками, выйдя со скамейки запасных и реализовав 7 из 10 с игры, 5 из 8 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

«Кэвальерс» одержали победу с разницей в 31 очко (125:94) – третий лучший результат для выездной команды в истории седьмых матчей НБА.

Топ-4 игр по этому показателю:

  • «Уорриорс» обыграли «Хоукс» (1948) с разницей 39 очков

  • «Мэверикс» обыграли «Санс» (2022) – 33

  • «Кэвальерс» обыграли «Пистонс» (2026) – 31

  • «Пэйсерс» обыграли «Селтикс» (2005) – 27

Также это самая крупная победа в седьмом матче в истории клуба для «Кэвс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКливленд
logoБаскетбол - видео
logoСэм Меррилл
logoНБА плей-офф
logoДжарретт Аллен
logoДетройт
logoНБА
logoДонован Митчелл

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И Мобли (21оч. 12подб. 6пер.) такой: Ага, пошёл я нахер)
Психанули
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Кливленд» впервые со времен Леброна Джеймса прошел в финал Восточной конференции НБА
18 мая, 04:25Фото
«Кливленд» планирует предложить Доновану Митчеллу долгосрочный контракт
17 мая, 18:48
«Кливленд» планирует сохранить Хардена независимо от исхода плей-офф
17 мая, 16:07
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
25 минут назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
«Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона
сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
47 минут назад
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем