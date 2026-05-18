«Кливленд» впервые со времен Леброна Джеймса прошел в финал Восточной конференции НБА
«Кэвс» будут играть в финале Востока впервые с 2018 года.
«Кливленд» разгромил «Детройт» в решающем матче серии со счетом 125:94 (4-3), обеспечив себе проход в финал Восточной конференции.
В последний раз «Кэвальерс» заходили так далеко в сезоне-2017/18, когда за команду еще выступал звездный форвард Леброн Джеймс. Тогда они дошли до финала НБА, где всухую проиграли «Голден Стэйт» (0-4).
Соперником «Кливленда» по финалу Востока-2026 будет «Нью-Йорк», который по пути разобрался с «Атлантой» (4-2) и «Филадельфией» (4-0).
Первый матч серии стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Преимущества Нью-йорка:
1.Сыгранная команда с реальным вожаком в прайме Брансоном.
2.Физическая форма в порядке так как успели отдохнуть.
Недостаток:
1. Не было сильных соперников (они не виноваты в этом конечно, но так и есть)
2. Вытекает из пункта 2 по преимуществам. К моменту первого матча около 10 дней будут без игровой практики.
3. Не верю в Таунса как тащера если у Брансона дела не заладятся.
Преимущества Кливленда:
1. Команда потихоньку находит игровой ритм ,что учитывая индивидуальное мастерство игроков может придать солидный буст.
2. Моральный подьем после 2-х выиграннных 7-ми матчевых серий.
3. Есть игроки которые могут давать результат в случае просадки Митчелла и в какой то степени Хардена.
Недостатки:
1. Физически команда может просесть если серия затянется.
2. Митчелл и Харден мягко говоря часто исчезают в важные моменты. Игра идет если ведут с комфортным счетом.
Так что шансы примерно 60 на 40 в Пользу Никс за счет Джейлена Брансона. Но буду болеть за Кливленд и желаю им удачи.