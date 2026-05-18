«Кливленд» впервые со времен Леброна Джеймса прошел в финал Восточной конференции НБА

«Кэвс» будут играть в финале Востока впервые с 2018 года.

«Кливленд» разгромил «Детройт» в решающем матче серии со счетом 125:94 (4-3), обеспечив себе проход в финал Восточной конференции.

В последний раз «Кэвальерс» заходили так далеко в сезоне-2017/18, когда за команду еще выступал звездный форвард Леброн Джеймс. Тогда они дошли до финала НБА, где всухую проиграли «Голден Стэйт» (0-4).

Соперником «Кливленда» по финалу Востока-2026 будет «Нью-Йорк», который по пути разобрался с «Атлантой» (4-2) и «Филадельфией» (4-0).

Первый матч серии стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Кливленд с Джеймсом и Уэйдом
Борода тащи
Анонс получается все таки был пророческий или все таки нет ?)
Все написанное мое личное мнение далеко не баскетбольного знатока.
Преимущества Нью-йорка:
1.Сыгранная команда с реальным вожаком в прайме Брансоном.
2.Физическая форма в порядке так как успели отдохнуть.
Недостаток:
1. Не было сильных соперников (они не виноваты в этом конечно, но так и есть)
2. Вытекает из пункта 2 по преимуществам. К моменту первого матча около 10 дней будут без игровой практики.
3. Не верю в Таунса как тащера если у Брансона дела не заладятся.

Преимущества Кливленда:
1. Команда потихоньку находит игровой ритм ,что учитывая индивидуальное мастерство игроков может придать солидный буст.
2. Моральный подьем после 2-х выиграннных 7-ми матчевых серий.
3. Есть игроки которые могут давать результат в случае просадки Митчелла и в какой то степени Хардена.
Недостатки:
1. Физически команда может просесть если серия затянется.
2. Митчелл и Харден мягко говоря часто исчезают в важные моменты. Игра идет если ведут с комфортным счетом.

Так что шансы примерно 60 на 40 в Пользу Никс за счет Джейлена Брансона. Но буду болеть за Кливленд и желаю им удачи.
ОтветKairikus
Фила бы убрала бы этот Кливленд в шести матчах
Я осенью поставил на чемпионство NY
Кавс Шпоры в финале. Начало!)
Вернули наш 2007-ой
Харден > Гарлэнд
Давайте, пацаны! Пора за чашкой
Самый идеальный момент для чемпионства, потому что сейчас будто бы самый пик для такого состава, а дальше только спад
Почему на фото 6 человек, они шестером собрались против пятёрки Никс выходить?
остальные фоткали)
Очень интересные финалы конференций, но непонятно что победитель востока будет ловить в финале
У Никс с САС 2:1 по сезону. У Кливленда 2:0.
Вспоминать славный 2019-й
