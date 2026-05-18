«Кливленд» впервые со времен Леброна Джеймса прошел в финал Восточной конференции НБА

«Кэвс» будут играть в финале Востока впервые с 2018 года.

«Кливленд » разгромил «Детройт » в решающем матче серии со счетом 125:94 (4-3), обеспечив себе проход в финал Восточной конференции.

В последний раз «Кэвальерс» заходили так далеко в сезоне-2017/18, когда за команду еще выступал звездный форвард Леброн Джеймс. Тогда они дошли до финала НБА , где всухую проиграли «Голден Стэйт» (0-4).

Соперником «Кливленда» по финалу Востока-2026 будет «Нью-Йорк », который по пути разобрался с «Атлантой» (4-2) и «Филадельфией» (4-0).

Первый матч серии стартует 20 мая в 3.00 по московскому времени.