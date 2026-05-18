«Денвер» планирует разгрузить платежку: Валанчюнас и еще несколько игроков могут покинуть команду
«Денвер» не планирует радикальную перестройку состава, однако в межсезонье команда, вероятно, будет вынуждена оптимизировать платежную ведомость.
Одним из главных кандидатов на уход считается Йонас Валанчюнас: его контракт на 10 млн доллароы гарантирован лишь частично (2 млн до 8 июля), и клуб может либо обменять центрового, либо отчислить, сэкономив часть суммы.
Варианты обмена также рассматриваются для Зика Ннаджи с полностью гарантированным контрактом на 7,5 млн, а также для Кэмерона Джонсона, который вступает в последний год своего соглашения с зарплатой 23,1 млн долларов.
Кроме того, «Наггетс» предстоит принять решения по ограниченно свободным агентам Пейтону Уотсону и Спенсеру Джонсу – клуб сохраняет преимущество в переговорах, но может быть ограничен жесткими финансовыми рамками и налогом на роскошь, особенно в случае конкурентных предложений от других команд.
Джош Кронке: «Открыты для любых вариантов, кроме обмена Николы Йокича»
Контракты Брауна и Гордона суммарно подскочат в два раза, платёжка у Денвера на этот год 186, а в след 215, что уже выше потолка и означает налог. И самое страшное, что Гордон стабильно стал пропускать много игр, а его зарплата растёт, Браун после травмы вернулся совсем другим игроком, а платить ему тоже придётся ого-го-го и если ничего не изменится в его игре к след сезону, то это катастрофа.
Добавьте сюда ещё, что нужно как-то продлевать Уотсона, обязательно, и Спенсера Джонса, который отлично смотрелся, а также Николе выписывать новый контракт. Там уже вторым эпроном попахивает