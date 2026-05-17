«Миннесота» проявляет интерес к Морэнту. В сделку могут войти Рэндл и Дивинченцо

«Миннесота» может включиться в борьбу за Джа Морэнта.

«Миннесота » рассматривается как один из главных претендентов на разыгрывающего «Мемфиса » Джа Морэнта . По информации инсайдера Джейка Вайнбаха, «Вулвз» по-прежнему заинтересованы в объединении Морэнта с Энтони Эдвардсом.

В рамках возможных переговоров в сделку могут войти Джулиус Рэндл , истекающий контракт Донте Дивинченцо , а также небольшая компенсация драфт-пиками.

Такой обмен дал бы «Мемфису» финансовую гибкость и дополнительные активы, однако для его реализации может потребоваться участие третьей команды – в случае если «Гриззлис» не захотят принимать контракт Рэндла с обязательствами на 33,3 млн долларов в следующем сезоне и опцией игрока на 35,8 млн.