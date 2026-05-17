«Миннесота» проявляет интерес к Морэнту. В сделку могут войти Рэндл и Дивинченцо

«Миннесота» может включиться в борьбу за Джа Морэнта.

«Миннесота» рассматривается как один из главных претендентов на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта. По информации инсайдера Джейка Вайнбаха, «Вулвз» по-прежнему заинтересованы в объединении Морэнта с Энтони Эдвардсом.

В рамках возможных переговоров в сделку могут войти Джулиус Рэндл, истекающий контракт Донте Дивинченцо, а также небольшая компенсация драфт-пиками.

Такой обмен дал бы «Мемфису» финансовую гибкость и дополнительные активы, однако для его реализации может потребоваться участие третьей команды – в случае если «Гриззлис» не захотят принимать контракт Рэндла с обязательствами на 33,3 млн долларов в следующем сезоне и опцией игрока на 35,8 млн.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Джейка Вайнбаха в соцсети X
Не, ну когда говорили о том, что надо менять Рэндла - не это имели в виду…
Да господи какой Морант…
Он хуже рендла,тк он еще макс будет запрашивать.
Минисота отличная команда.
И в этом плей-офф топ 3 запада,зачем все разрушать.
И такое ощущение никакой трейд ничего не изменит.
Нууу нету на рынке никакого икс фактора.
Тем более за рендла и дивинченцо.
Я бы оставлял все как и есть,и хотя бы в ближайшие годы выдавал отличный конкурентный баскетбол.
И стабильно попадал в плей офф.
Чем сейчас с этими трейдами,превратится в Милуоки Хьюстон.
И делал бы просто точечные замены,чем гнаться за этими всеми звездами.
ОтветDejanivan
Если только не Яннис, но вопрос только, что останется для того, чтобы его сюда затащить. Он бы отлично помог Эдвардсу
ОтветDejanivan
А кто у них разыгрывающим будет? Пенсионер Конли что-ли? Донте выбыл надолго, возможно и весь сезон пропустит, кто знает. Рэндл провалился в ПО по полной, в решающие моменты от него не было никакой пользы. И Морэнт при всём желании на макс контракт уже никак не тянет и никто в здравом уме ему его не даст. Если он сможет перезагрузить карьеру в Миннесоте, то это может вывести команду на другой уровень. Сейчас Миннесота упёрлась в свой потолок, в финал на западе им не пройти, они без шансов отлетели в прошлом ПО Окле, в этом не прошли второй раунд, а ОКС и САС будут только сильнее год от года. Усиление необходимо как воздух и Рэндл первый кандидат на обмен.
Миннесота, проигравшая Вембаньяме, захотела выменять себе малыша в состав ?) Очень умно )) Особеннно если этот малыш ещё не только во росту.
Ответscorp19
Ладно он был бы еще шутером элитным, как Дивинченцо. У чувака 23.5% из-за дуги 😱
Ответscorp19
Комментарий скрыт
Самоубийство в прямом эфире смотреть без смс и регистрации)
Не берите этого клоуна
Не ну рендл еще ладно, но донте еще довеском это выстрел (лол) в колено. Однако гангстера чет очень давно в инфополе нет, вдруг за голову взялся. Хотя все равно не могу представить его и лягушонка одновременно на корте.
ОтветBocchi
Рэндл не ладно. отличный боец
ОтветBocchi
Донте же травмирован
лучше подписать Донсунму еще пару лет
ОтветLBJ236
подпишут его, не переживай.
Миннесоте точно надо кого-то брать, Джа не лучший, но и не худший вариант
Нужен кто-то кто будет двигать мяч и растягивать оборону соперника, что делали старый Конли и Донте
Больших в команде много, а толку, заигрывать их некому
явный наброс, так не бывает
Символично, если такой пакет и будет. В своё время получили его за Таунса, а теперь отдать его за Моранта. Всё пучком, а у нас всё пучком.
