«Миннесота» проявляет интерес к Морэнту. В сделку могут войти Рэндл и Дивинченцо
«Миннесота» может включиться в борьбу за Джа Морэнта.
«Миннесота» рассматривается как один из главных претендентов на разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта. По информации инсайдера Джейка Вайнбаха, «Вулвз» по-прежнему заинтересованы в объединении Морэнта с Энтони Эдвардсом.
В рамках возможных переговоров в сделку могут войти Джулиус Рэндл, истекающий контракт Донте Дивинченцо, а также небольшая компенсация драфт-пиками.
Такой обмен дал бы «Мемфису» финансовую гибкость и дополнительные активы, однако для его реализации может потребоваться участие третьей команды – в случае если «Гриззлис» не захотят принимать контракт Рэндла с обязательствами на 33,3 млн долларов в следующем сезоне и опцией игрока на 35,8 млн.
Он хуже рендла,тк он еще макс будет запрашивать.
Минисота отличная команда.
И в этом плей-офф топ 3 запада,зачем все разрушать.
И такое ощущение никакой трейд ничего не изменит.
Нууу нету на рынке никакого икс фактора.
Тем более за рендла и дивинченцо.
Я бы оставлял все как и есть,и хотя бы в ближайшие годы выдавал отличный конкурентный баскетбол.
И стабильно попадал в плей офф.
Чем сейчас с этими трейдами,превратится в Милуоки Хьюстон.
И делал бы просто точечные замены,чем гнаться за этими всеми звездами.
Нужен кто-то кто будет двигать мяч и растягивать оборону соперника, что делали старый Конли и Донте
Больших в команде много, а толку, заигрывать их некому