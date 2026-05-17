Джейлен Уильямс вернулся к тренировкам перед стартом серии против «Сан-Антонио»

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс близок к возвращению в строй.

«Оклахома» получила позитивные новости о состоянии Джейлена Уильямса перед первым матчем финала Западной конференции против «Сан-Антонио ».

Форвард пропустил игры со второго матча первого раунда серии с «Финикса» из-за растяжения задней поверхности бедра и не выходил на площадку более трех недель.

Однако накануне старта серии Уильямс был замечен на тренировке «Тандер», где выполнял бросковые упражнения. При этом он не ограничивался работой с места – форвард также отрабатывал дриблинг, атакующие действия на скорости и средние броски.

Первый матч серии «Тандер» – «Сперс» пройдет 19 мая, начало встречи – 03.30 по московскому времени.