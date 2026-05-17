Юдонис Хаслем: «Против больших «Оклахомы» Вембаньяме будет не так просто, как в предыдущем раунде»

Хаслем: Против больших «Тандер» Вембаньяме будет сложнее, чем в прошлых сериях.

Бывший чемпион НБА Юдонис Хаслем поделился ожиданиями от противостояния «Сан-Антонио » и «Оклахомы» в финале Западной конференции, отметив, что для Виктора Вембаньямы это будет принципиально иная проверка по сравнению с предыдущим раундом.

«Теперь он будет действовать не против больших, которые просто стоят в трехсекундной зоне, а против игроков, способных бросать. Вембаньяме нужно быть более осторожным при попытках блок-шотов, потому что теперь перед ним соперники, растягивающие площадку.

Это будет не так просто, как против Гобера или даже Джейдена Макдэниелса. И Чет Холмгрен , и Джейлин Уильямс могут бросать трехочковые, так что это совсем другой вызов для Вембаньямы», – отметил Хаслем в эфире NBA on Prime.