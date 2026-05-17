  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Юдонис Хаслем: «Против больших «Оклахомы» Вембаньяме будет не так просто, как в предыдущем раунде»
0

Юдонис Хаслем: «Против больших «Оклахомы» Вембаньяме будет не так просто, как в предыдущем раунде»

Хаслем: Против больших «Тандер» Вембаньяме будет сложнее, чем в прошлых сериях.

Бывший чемпион НБА Юдонис Хаслем поделился ожиданиями от противостояния «Сан-Антонио» и «Оклахомы» в финале Западной конференции, отметив, что для Виктора Вембаньямы это будет принципиально иная проверка по сравнению с предыдущим раундом.

«Теперь он будет действовать не против больших, которые просто стоят в трехсекундной зоне, а против игроков, способных бросать. Вембаньяме нужно быть более осторожным при попытках блок-шотов, потому что теперь перед ним соперники, растягивающие площадку.

Это будет не так просто, как против Гобера или даже Джейдена Макдэниелса. И Чет Холмгрен, и Джейлин Уильямс могут бросать трехочковые, так что это совсем другой вызов для Вембаньямы», – отметил Хаслем в эфире NBA on Prime.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA On Prime
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoЮдонис Хаслем
logoЧет Холмгрен
logoДжейлин Уильямс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я бы сказал, что скорее ОКС недополучит легких очков от Холмгрема из краски. А ведь это чуть ли не ключевое преимущество Тандер в этом Плей офф.
Холмгрен в противостоянии с Вембой обычно на игру не приходит :) А как против Вити будет защищаться Уильямс с ростом 2.06 я с удовольствием посмотрю :)))
ОтветSm0k1n
Холмгрен в противостоянии с Вембой обычно на игру не приходит :) А как против Вити будет защищаться Уильямс с ростом 2.06 я с удовольствием посмотрю :)))
низкий центр тяжести, будет не давать проходить к кольцу
ОтветSm0k1n
Холмгрен в противостоянии с Вембой обычно на игру не приходит :) А как против Вити будет защищаться Уильямс с ростом 2.06 я с удовольствием посмотрю :)))
Дорт с Карузо будут Витька ломать
Он что боксер? Почему пишут бывший чемпион?
Ну про Хартенштайна мы, конечно, промолчим.
Ответkemp
Ну про Хартенштайна мы, конечно, промолчим.
«Теперь он будет действовать против игроков, способных бросать. ..
ОтветEL GATO
«Теперь он будет действовать против игроков, способных бросать. ..
Хартенштайн разве что флоатеры бросает
Вообще когда он пришел в лигу, ожидал заруб именно с Четом и разгона в медиа этого противостояния. Но все таки разные роли в своих командах выполняют. Надеюсь на очное противостояние двух шпал.
Ну Гобер при этом время от времени справлялся наваливать из краски, а вот у Холмгрема это не факт что выйдет. И почему в пример приводятся эти двое, а не Рид, который бросал много и неплохо? Просто трёхи - дело такое, могут и не полететь, а здоровья растягивать должно ещё на всю серию хватить.
да, но в сезоне и оборона ОКС от гардов САС трещала. Увидим-с )
Хаслем конечно топ экспертом себя проявляет судя по ленте)
Что-то этот махатель полотенцем слишком много говорит в последнее время
ОтветЗдоровье Энтони Дэвиса
Что-то этот махатель полотенцем слишком много говорит в последнее время
Он эксперт на Амазон Прайм
Ответinqvizitor
Он эксперт на Амазон Прайм
А, ну это всё меняет
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келдон Джонсон о потенциале «Сан-Антонио»: «Мы считаем себя лучшей командой НБА»
17 мая, 13:59
Джейден Макдэниэлс: «Вембаньяма, пожалуй, лучший в защите, против кого я играл, так тяжело добраться до кольца»
16 мая, 18:40
Гобер о Вембаньяме: «Я бы не сказал, что удивлен его прогрессом. Рано или поздно такой настрой и подход к делу, как у него, приносят плоды»
16 мая, 12:12
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
13 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
53 минуты назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем