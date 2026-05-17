Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: Я говорил об этом еще 10 лет назад.

Главный тренер «Хапоэля Тель-Авив » Димитрис Итудис высказался о растущем оттоке молодых европейских баскетболистов в NCAA .

«Утечка – назовем это так – на европейском континенте, когда молодые игроки уезжают в NCAA из-за больших контрактов, я говорил об этом еще около 10 лет назад, что это обязательно произойдет.

Потому что в такой экономически успешной индустрии, как студенческий спорт в США, где вращаются большие деньги, тренеры получают зарплаты, персонал получает зарплаты, а спортсмены – нет, это неизбежно должно было случиться. И мы это предвидели – и теперь это происходит во всех странах.

Это не только Израиль. Это Греция, Хорватия, Сербия, Франция – любые страны можно назвать. Многие ребята уезжают играть в NCAA. Думаю, важно, чтобы все стороны сели за стол, поняли реальную ситуацию и пришли к определенным соглашениям с игроками», – заявил Итудис.