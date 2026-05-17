0

Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»

Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: Я говорил об этом еще 10 лет назад.

Главный тренер «Хапоэля Тель-Авив» Димитрис Итудис высказался о растущем оттоке молодых европейских баскетболистов в NCAA.

«Утечка – назовем это так – на европейском континенте, когда молодые игроки уезжают в NCAA из-за больших контрактов, я говорил об этом еще около 10 лет назад, что это обязательно произойдет.

Потому что в такой экономически успешной индустрии, как студенческий спорт в США, где вращаются большие деньги, тренеры получают зарплаты, персонал получает зарплаты, а спортсмены – нет, это неизбежно должно было случиться. И мы это предвидели – и теперь это происходит во всех странах.

Это не только Израиль. Это Греция, Хорватия, Сербия, Франция – любые страны можно назвать. Многие ребята уезжают играть в NCAA. Думаю, важно, чтобы все стороны сели за стол, поняли реальную ситуацию и пришли к определенным соглашениям с игроками», – заявил Итудис.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoNCAA
logoчемпионат Израиля
logoДимитрис Итудис
logoЕвролига
logoХапоэль Тель-Авив

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А ничего тут не сделаешь. Кто платит, тот и танцует молодых.)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции поднимет лимит на легионеров до 6 из-за оттока молодежи в NCAA
16 мая, 15:46
Тимофей Рудовский будет выступать за Питтсбург в следующем сезоне NCAA
15 мая, 19:35Фото
19-летний литовец Мантас Лауренчикас из «Монако» будет выступать в NCAA за Техас в следующем сезоне
15 мая, 19:10
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
13 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
53 минуты назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем