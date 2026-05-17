«Кливленд» планирует предложить Доновану Митчеллу долгосрочный контракт

«Кавальерс» хотят продлить контракт с Донованом Митчеллом.

«Кливленд» планирует уже этим летом предложить Доновану Митчеллу четырехлетнее продление контракта на 272 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

При этом, по его информации, защитнику может быть выгоднее дождаться 2027 года. В таком случае Митчелл сможет рассчитывать на пятилетний контракт на 350 миллионов долларов с пунктом о запрете на обмен.

