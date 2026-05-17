«Кливленд» планирует предложить Доновану Митчеллу долгосрочный контракт

«Кливленд» планирует уже этим летом предложить Доновану Митчеллу четырехлетнее продление контракта на 272 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

При этом, по его информации, защитнику может быть выгоднее дождаться 2027 года. В таком случае Митчелл сможет рассчитывать на пятилетний контракт на 350 миллионов долларов с пунктом о запрете на обмен.

«Кливленд» планирует сохранить Хардена независимо от исхода плей-офф

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
Его Денис Дженкинс вертит на протяжении 6 игр, а он хочет контракт на 280 лямов) веселый парень этот Донован Митчелл
ОтветSOBR
Веселый парень Митчелл свою максималку получит в любом случае. Это просто данность, не зависящая от мнений доморощенных петросянов.
Хех. Ну и комментарии. Мне тоже стиль игры Донована не нравится, но он железный топ 10 НБА. Кому Кливленду платить, если не ему?
ОтветStarkom
1. ШГА
2. Вемба
3. Йокич.
4. Дончич
5-22. Леброн, Кавай, Стеф, Каннингхем, Тэйтум, Браун, Брансон, Таунс, Макси, Эмбиид??, Адебайо, Яннис, Халибертон, ДжейДаб, Дюрант, Эдвардс, Букер, Флэгг.

Даже не топ-20, не говоря уже о "железно". А еще в лиге с десяток людей по типу Скотти Барнса и Джейлена Джонсона, которые врядли сильно ему в уровне в целом уступают
Ответkoba1111
Ну и?
Спайда лучше большинства этого списка
всё зависит от 7 игры)
Детройт сейчас сэкономит Кавс пару десятков миллионов)
ОтветСанта Клаус Клаустрофоб_1117044981
не, все одно кто-то ему макс отвалит по любому... для регулярки он более чем достойный, стабильный атакующий боец.
Выстрел в обе ноги , он не является звездой …таких денег он точно не стоит
ОтветDRCH
он звезда Кэвс вы чего.....
ОтветLBJ236
Простите пожалуйста, я больше так не буду )
