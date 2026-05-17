Ассистент генерального менеджера «Голден Стэйт»: «Нам нужен игрок, который уменьшит зависимость команды от Карри»

В «Голден Стэйт» ищут вторую звезду для разгрузки Карри.

«Голден Стэйт » намерен активно усилить состав в межсезонье, чтобы снизить нагрузку на Стефена Карри и добавить команде еще одну стабильную атакующую опцию. Помощник генерального менеджера клуба Лэрри Харрис рассказал, как «Уорриорз» планируют усиливать команду вокруг своей звезды.

«В последние пару лет, и даже раньше, задача Джо (Лэйкоба ) звучала так: «Можем ли мы найти игрока, который станет нашим вторым по значимости в команде?» И это не в укор Дреймонду Грину, но под «вторым лучшим» подразумевается вариант для набора очков – кто‑то, кто снимет нагрузку со Стефа и уменьшит зависимость нашей команды от его результативности.

Джо (Лэйкоб) постоянно говорит: «Я не хочу совершать плохие сделки, но хочу каждый год бороться за больших игроков. В этом году было так же, как и в случае с Джимми Батлером», – поделился Харрис.

Стефен Карри хочет провести в НБА минимум 20 сезонов