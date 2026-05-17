  • Ассистент генерального менеджера «Голден Стэйт»: «Нам нужен игрок, который уменьшит зависимость команды от Карри»
В «Голден Стэйт» ищут вторую звезду для разгрузки Карри.

«Голден Стэйт» намерен активно усилить состав в межсезонье, чтобы снизить нагрузку на Стефена Карри и добавить команде еще одну стабильную атакующую опцию. Помощник генерального менеджера клуба Лэрри Харрис рассказал, как «Уорриорз» планируют усиливать команду вокруг своей звезды.

«В последние пару лет, и даже раньше, задача Джо (Лэйкоба) звучала так: «Можем ли мы найти игрока, который станет нашим вторым по значимости в команде?» И это не в укор Дреймонду Грину, но под «вторым лучшим» подразумевается вариант для набора очков – кто‑то, кто снимет нагрузку со Стефа и уменьшит зависимость нашей команды от его результативности.

Джо (Лэйкоб) постоянно говорит: «Я не хочу совершать плохие сделки, но хочу каждый год бороться за больших игроков. В этом году было так же, как и в случае с Джимми Батлером», – поделился Харрис.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Ryen Russillo Show
Лэрри Харрис
Джо Лэйкоб

Кинуть безумными деньгами в Батлера и искать за 5 баксов сильных партнёров Карри - done.
Могли зимой Портера взять, нормальный вариант для скорера номер два и с Грином он норм сочетался бы. Как раз разгружал бы Стефа.
А Подз , Мелтон и Батлер для чего?)
ОтветTim Timson
На этих надежды нет
ОтветTim Timson
Грина забыл.... он же айпи вычислит...... =D
В следующем сезоне Карри уже 39. Ещё лет 15-20 назад просто немыслимо было, что в таком возрасте игроки могут играть, а чтобы они были главными в командах - тем более. Медицина (плюс всё, что с этим связано) капитально шагнула вперёд, НБА продлевает жизнь своим звёздам, ведь именно они приносят им деньги.
Ну это прямой намёк на обмен Батлера…в идеале на Янниса, заодно закроют 4-5 номер и искать хорошего центра на будущее на драфте
Им тренер нужен, который уменьшит зависимость команды от Карри. Не дело, когда старички в регулярке по 35-40 минут бегают. Мяч должен двигаться быстро, ролевики должны бегать много. И не атаковать на исходе владения через лес рук.
