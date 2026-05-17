Яннис Адетокумбо может стать целью «Миннесоты» в межсезонье

«Тимбервулвз» рассматривают вариант обмена на Янниса Адетокумбо.

После поражения во втором раунде плей-офф от «Сан-Антонио» «Миннесота» планирует усиление состава, чтобы приблизиться к уровню главных претендентов Западной конференции – «Сперс» и «Тандер».

По информации The Athletic, одним из возможных вариантов для клуба может стать возвращение к переговорам по обмену форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Ранее стороны уже обсуждали потенциальную сделку, однако тогда переговоры не получили развития. Теперь ожидается, что «Бакс» будут более открыта к предложениям по звездному игроку в межсезонье.

У «Тимбервулвз» есть как минимум два драфт-пика первого раунда, которые могут быть использованы в возможной сделке, а также контракты игроков передней линии, способные стать частью обмена.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Теперь будут под Сперс собирать команду )
Миннесота решила, что надо сделать переднюю линию еще повыше. Чтобы все вместе были выше Вембаньямы
Ответ!Сержант!
Да просто хотят избавиться от Гобера или рэндла. Пока Кермит не додумался свалить
Яннис без бросающего центра - деньги на ветер.
Ответкандид
Рид есть
прочитал Милуоки..... это интересно
Рэндл точно в комплекте, но кто ещё?
Если перейдет с продлением - через пару лет будет играть в восточной конференции с Миннесотой))
