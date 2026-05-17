Яннис Адетокумбо может стать целью «Миннесоты» в межсезонье
«Тимбервулвз» рассматривают вариант обмена на Янниса Адетокумбо.
После поражения во втором раунде плей-офф от «Сан-Антонио» «Миннесота» планирует усиление состава, чтобы приблизиться к уровню главных претендентов Западной конференции – «Сперс» и «Тандер».
По информации The Athletic, одним из возможных вариантов для клуба может стать возвращение к переговорам по обмену форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо. Ранее стороны уже обсуждали потенциальную сделку, однако тогда переговоры не получили развития. Теперь ожидается, что «Бакс» будут более открыта к предложениям по звездному игроку в межсезонье.
У «Тимбервулвз» есть как минимум два драфт-пика первого раунда, которые могут быть использованы в возможной сделке, а также контракты игроков передней линии, способные стать частью обмена.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
