Яннис Адетокумбо может стать целью «Миннесоты» в межсезонье

«Тимбервулвз» рассматривают вариант обмена на Янниса Адетокумбо.

После поражения во втором раунде плей-офф от «Сан-Антонио» «Миннесота » планирует усиление состава, чтобы приблизиться к уровню главных претендентов Западной конференции – «Сперс» и «Тандер».

По информации The Athletic, одним из возможных вариантов для клуба может стать возвращение к переговорам по обмену форварда «Милуоки » Янниса Адетокумбо . Ранее стороны уже обсуждали потенциальную сделку, однако тогда переговоры не получили развития. Теперь ожидается, что «Бакс» будут более открыта к предложениям по звездному игроку в межсезонье.

У «Тимбервулвз» есть как минимум два драфт-пика первого раунда, которые могут быть использованы в возможной сделке, а также контракты игроков передней линии, способные стать частью обмена.