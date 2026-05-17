  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
0

Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»

Джонни Джузэнг: УНИКС обязательно отреагирует на крупное поражение.

Форвард «Зенита» Джонни Джузэнг поделился ожиданиями от четвертого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом после разгромной победы в третьей игре (103:74).

- Как бы вы оценили психологическое и физическое состояние команды прямо сейчас? После обидного поражения в первой игре вы ответили двумя победами подряд – без напряженной концовки.

– Во-первых, все сфокусированы. Во-вторых, мне кажется, мы нашли отличный командный ритм. Все ребята получают удовольствие от наших взаимодействий и играют с вдохновением. Но нужно действовать пошагово – игра за игрой.

Особо я бы отметил вклад Трента (Фрэйзера) и Ксавьера (Муна). Они отлично держат ситуацию под контролем: управляют игрой, задают темп. Последние пару матчей получились у нас действительно классными, но у нас сильный соперник, которого надо уважать.

- Кого из игроков УНИКСа сложнее всего опекать?

– У них много отличных баскетболистов. Игроки передней линии – Рейнольдс и Бингэм – провели очень заметный сезон. Но в целом это талантливая команда по всем позициям. Всегда нужно уважать соперника – я так считаю.

- Чего ждете от четвертой игры?

– Еще одной битвы. У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на такое крупное поражение. Будем готовиться и настраиваться – и снова выходить биться с первой до последней минуты, – подчеркнул Джузэнг.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoУНИКС
logoДжонни Джузэнг
Ксавьер Мун
Трент Фрэйзер
Маркус Бингэм
Джален Рейнольдс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Но как жк был хорош сегодня Зенит.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Воронцевич о соперничестве с УНИКСом: «Сильный конкурент всегда делает тебя лучше. Он отражает твою сущность»
17 мая, 15:28
«На площадке было очень горячо». Деян Радонич объяснил, почему снял пиджак по ходу матча с УНИКСом
17 мая, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» разгромил УНИКС с разницей в 29 очков и захватил лидерство в серии (2-1)
17 мая, 11:55
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
12 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
52 минуты назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем