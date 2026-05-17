Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»

Джонни Джузэнг: УНИКС обязательно отреагирует на крупное поражение.

Форвард «Зенита » Джонни Джузэнг поделился ожиданиями от четвертого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом после разгромной победы в третьей игре (103:74).

- Как бы вы оценили психологическое и физическое состояние команды прямо сейчас? После обидного поражения в первой игре вы ответили двумя победами подряд – без напряженной концовки.

– Во-первых, все сфокусированы. Во-вторых, мне кажется, мы нашли отличный командный ритм. Все ребята получают удовольствие от наших взаимодействий и играют с вдохновением. Но нужно действовать пошагово – игра за игрой.

Особо я бы отметил вклад Трента (Фрэйзера) и Ксавьера (Муна). Они отлично держат ситуацию под контролем: управляют игрой, задают темп. Последние пару матчей получились у нас действительно классными, но у нас сильный соперник, которого надо уважать.

- Кого из игроков УНИКСа сложнее всего опекать?

– У них много отличных баскетболистов. Игроки передней линии – Рейнольдс и Бингэм – провели очень заметный сезон. Но в целом это талантливая команда по всем позициям. Всегда нужно уважать соперника – я так считаю.

- Чего ждете от четвертой игры?

– Еще одной битвы. У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на такое крупное поражение. Будем готовиться и настраиваться – и снова выходить биться с первой до последней минуты, – подчеркнул Джузэнг.