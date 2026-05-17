Джеймс Уорти: «Лейкерс» нужен крепкий, стабильный центровой уровня Айзейи Хартенштайна»

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти считает, что команде необходимо усиление состава, особенно на позиции центрового, на фоне растущей конкуренции в Западной конференции.

«Думаю, им определенно нужно что-то менять. Не думаю, что можно просто повторить этот же путь, когда конкуренты на Западе только усиливаются.

Одна из вещей, которой не хватало «Лейкерс», – это центровой. Им нужен кто-то уровня Айзейи Хартенштайна… не обязательно звезда, но нужен крепкий, стабильный игрок, который будет выполнять черновую работу», – отметил трехкратный чемпион НБА.

Уорти также упомянул Деандре Эйтона, назвав его талантливым игроком, но поставив под сомнение, стабильно ли он дает команде то, что необходимо на позиции центрового.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dan Patrick Show
Лейкерс нужен парень 15 очков в среднем, способный ХОРОШО защищаться на 2-4.
И центровой, способный отзащищатьс против пятерок соперника.
Вембаньяма и Шай получается нужны
вот и план на лето: обмен Ривза на Шая и Леброна на Вемби)) или наоборот))
Да уж, если бы получилось на драфте выцепить кого-то толкового и не тратить полцарства на Кесслера или Клэкстона, то было бы просто замечательно, вон Хенри Веесаара сватают, эстонского центра, в молодежке Реала по совпадению играл, вдруг что из него выйдет в паре с Лукой
Мара и Веесарр варианты с надеждой
Главное не обосраться как с кнехтом. Был бы щас Марк Уильямс в команде)
Эйтон центровой да еще и талантливый ? не знал :-) , говорят он еще и первым номером драфта был кода то.
На том же драфте Дончич выбран 3-м )
>нужен крепкий, стабильный центровой уровня Айзейи Хартенштайна

А кому он не нужен из команд с незакрытой позицией?
ГСВ, у них всегда проблемы с центрами, но чудесным образом из года в год до текущего сезона они не рассматривали их от слова совсем.
