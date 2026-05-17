Джеймс Уорти: «Лейкерс» нужен крепкий, стабильный центровой уровня Айзейи Хартенштайна»

Джеймс Уорти: «Лейкерс» нужен крепкий, стабильный центровой уровня Хартенштайна.

Легенда «Лейкерс» Джеймс Уорти считает, что команде необходимо усиление состава, особенно на позиции центрового, на фоне растущей конкуренции в Западной конференции.

«Думаю, им определенно нужно что-то менять. Не думаю, что можно просто повторить этот же путь, когда конкуренты на Западе только усиливаются.

Одна из вещей, которой не хватало «Лейкерс », – это центровой. Им нужен кто-то уровня Айзейи Хартенштайна … не обязательно звезда, но нужен крепкий, стабильный игрок, который будет выполнять черновую работу», – отметил трехкратный чемпион НБА .

Уорти также упомянул Деандре Эйтона , назвав его талантливым игроком, но поставив под сомнение, стабильно ли он дает команде то, что необходимо на позиции центрового.