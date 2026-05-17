Брэндон Дженнингс: «Шэй Гилджес-Александер уже в Топ-3 разыгрывающих в истории НБА»

Брэндон Дженнингс включил ШГА в тройку величайших разыгрывающих в истории НБА.

Шэй Гилджес-Александер проводит очередной сильный сезон и вскоре получит свою вторую награду MVP НБА.

Высокую оценку игре лидера «Оклахомы» дал бывший разыгрывающий НБА Брэндон Дженнингс, который считает его уже одним из трех величайших игроков на своей позиции в истории лиги наряду со Стефеном Карри и Мэджиком Джонсоном.

«ШГА – входит в Топ-3 разыгрывающих всех времен!!! И ему всего 27 лет. Я не собираюсь это обсуждать, мне все равно. Стеф. Мэджик. ШГА», – написал Дженнингс на своей странице в соцсети X.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Брэндона Дженнингса в соцсети X
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ну тут уже можно пускаться в рассуждения а кого считать разыгрывающим именно
ШГА и Карри комбогарды
тот же краб как именно разыгрывающий гораздо лучше них
ОтветМаксим Макеев
В оригинале наверное термин поинтгард использован, а Леброн пойнтфорвард.
Шай не розыгрывайщий уж точно, чистый АЗ
ОтветМурзин Ринат
Если Стеф разыгрывающий, то и ШГА тоже.
Я видимо старый, не понимаю этот дурацкий тренд на "баскетбол без позиций". В моем понимании, разыгрывающий защитник - это Стоктон, Кидд, Нэш, Рондо, Пол. Ну в крайнем случае, это какой-нибудь маленький игрок, который в силу роста считается "разыгрывающим защитником"(он просто не может в силу роста быть ЛФ-ПФ-Ц), но на деле это "скорер" = примеры, это всякие Карри, Лилларды, а из более давних времен, тот же Айверсон. Они все типо "разыгрывающие", но гораздо сильнее зациклены на наборе очков, нежели на пас партнерам.

С каких пор ШГА - это разыгрывающий защитник, это вообще нонсенс. Там и Харден всю свою карьеру играл АЗ, но сейчас почему-то считается "разыгрывающим защитником", но ШГА прямо вообще мимо. Тогда давайте Леброна назовем разыгрывающим, он по игровому интеллекту и заигрыванию партнеров даст фору и ШГА, и вообще большинству игроков Лиги. Леброн - поинт-гард, а не ЛФ? А Йокич у нас тоже разыгрывающий защитник, если исходить из количества его передач?
ОтветPasta
Мэджик получается бигменом был? А вообще без хорошего скоринга все таки не стать хорошим пг, иначе беня симмонс все еще бы пылил
ОтветPasta
Время меняется название позиций остается. К примеру в моменте все играли маленькими пятерками где не было центровых или мощных форвардов. Они были лишь номинально. Просто это стало немного размытым. И это нормально.
Да чего уж там, в топ 1 именно разыгрывающих!!
Стоктон, Айзея, Нэш, Кидд, Крис Пол - все они тля по сравнению с великим.
ОтветPavel Zabolotnev
Кто ты ,дружище, который минуснул?))) Обьясни позицию
ОтветPavel Zabolotnev
Хз,кто он,но убрал тебе минус я,мысль у тебя верная)
ШГА очень хорош но топ 3 за всю история среди разыгрывающих высоковато. топ 20 да топ 10 еще можно обсуждать. Он молод поэтому у него есть время на топ 3 а то выше.
Меня больше удивляет уверенные прогнозы про Вембу. Мол безоговорочный МВП некст сезона и следующих. В это я не очень верю. Не вижу смысла Виктору выкладываться в регулярке при таком хрупком теле. Как бы я не любил всю эту история с распределением нагрузок но тут это необходимость. Мы можем потерять неимоверный талант поколения. Нельзя рисковать, просто нельзя.
ОтветАдилет Сапаров
Виктор не будем МВП при действующем ШГА и Йокиче до тех пор, пока не будет минимум набирать по 30 очков. Просто ему до такой степени эти очки, если нужно включится конечно, а так, его больше интересует именно командная игра и взаимодействие. А если его начнут сильно включать, тогда больше риск к травмам. Как ни странно, никто не учитывает его влияние на защиту и командную защиту при МВП, тут совсем другие критерии.
Крис Пол, Джон Стоктон, Мэджик Джонсон, Джеймс Харден, Стив Нэш, Джейсон Кид, Айзея Томас, Рэджон Рондо, Тони Паркер, это так на вскидку лучше данного разыгрывающего.
После прочтения комметов стало немного грустно за Кузи, Робертсона и Уэста.
Какой бред)
ОтветTim Timson
он сказал не обсуждается, а ты обсуждаешь )
Ответnorg
Не сдержался. Простите)
Он конечно хорош,но топ 3 в истории,это Брендон загнул
этот чел из штата, где вещества легализованы?
