Брэндон Дженнингс: «Шэй Гилджес-Александер уже в Топ-3 разыгрывающих в истории НБА»

Брэндон Дженнингс включил ШГА в тройку величайших разыгрывающих в истории НБА.

Шэй Гилджес-Александер проводит очередной сильный сезон и вскоре получит свою вторую награду MVP НБА.

Высокую оценку игре лидера «Оклахомы» дал бывший разыгрывающий НБА Брэндон Дженнингс, который считает его уже одним из трех величайших игроков на своей позиции в истории лиги наряду со Стефеном Карри и Мэджиком Джонсоном .

«ШГА – входит в Топ-3 разыгрывающих всех времен!!! И ему всего 27 лет. Я не собираюсь это обсуждать, мне все равно. Стеф. Мэджик. ШГА», – написал Дженнингс на своей странице в соцсети X.