Брэндон Дженнингс: «Шэй Гилджес-Александер уже в Топ-3 разыгрывающих в истории НБА»
Шэй Гилджес-Александер проводит очередной сильный сезон и вскоре получит свою вторую награду MVP НБА.
Высокую оценку игре лидера «Оклахомы» дал бывший разыгрывающий НБА Брэндон Дженнингс, который считает его уже одним из трех величайших игроков на своей позиции в истории лиги наряду со Стефеном Карри и Мэджиком Джонсоном.
«ШГА – входит в Топ-3 разыгрывающих всех времен!!! И ему всего 27 лет. Я не собираюсь это обсуждать, мне все равно. Стеф. Мэджик. ШГА», – написал Дженнингс на своей странице в соцсети X.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Брэндона Дженнингса в соцсети X
ШГА и Карри комбогарды
тот же краб как именно разыгрывающий гораздо лучше них
С каких пор ШГА - это разыгрывающий защитник, это вообще нонсенс. Там и Харден всю свою карьеру играл АЗ, но сейчас почему-то считается "разыгрывающим защитником", но ШГА прямо вообще мимо. Тогда давайте Леброна назовем разыгрывающим, он по игровому интеллекту и заигрыванию партнеров даст фору и ШГА, и вообще большинству игроков Лиги. Леброн - поинт-гард, а не ЛФ? А Йокич у нас тоже разыгрывающий защитник, если исходить из количества его передач?
Стоктон, Айзея, Нэш, Кидд, Крис Пол - все они тля по сравнению с великим.
Меня больше удивляет уверенные прогнозы про Вембу. Мол безоговорочный МВП некст сезона и следующих. В это я не очень верю. Не вижу смысла Виктору выкладываться в регулярке при таком хрупком теле. Как бы я не любил всю эту история с распределением нагрузок но тут это необходимость. Мы можем потерять неимоверный талант поколения. Нельзя рисковать, просто нельзя.