Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: ««У него много сильных сторон. Он действительно очень сильный баскетболист»

Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: Он очень сильный баскетболист.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен высоко оценил игру Эджея Митчелла, отметив его универсальность и способность эффективно действовать в разных ролях и сочетаниях на площадке.

«В его игре много сильных сторон. Когда у тебя есть игрок, который очень мощно идет в проходы, но при этом умеет бросать и читать игру, обычно это приносит много пользы. Его очень сложно остановить: ты не можешь не подпускать его к кольцу без помощи, но если начинаешь стягиваться, он сразу находит свободного партнера.

Он отличный игрок. Мы это видели на протяжении всего плей-офф. И еще до этого ему приходилось брать на себя большую роль в стартовой пятерке. Мы все это понимаем – он действительно очень сильный баскетболист», – отметил Холмгрен.

В текущем плей-офф Эджей Митчелл набирает в среднем 18,8 очка, 4 подбора и 4,9 передачи за игру.