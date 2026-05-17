  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: ««У него много сильных сторон. Он действительно очень сильный баскетболист»
0

Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: ««У него много сильных сторон. Он действительно очень сильный баскетболист»

Чет Холмгрен об Эджее Митчелле: Он очень сильный баскетболист.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен высоко оценил игру Эджея Митчелла, отметив его универсальность и способность эффективно действовать в разных ролях и сочетаниях на площадке.

«В его игре много сильных сторон. Когда у тебя есть игрок, который очень мощно идет в проходы, но при этом умеет бросать и читать игру, обычно это приносит много пользы. Его очень сложно остановить: ты не можешь не подпускать его к кольцу без помощи, но если начинаешь стягиваться, он сразу находит свободного партнера.

Он отличный игрок. Мы это видели на протяжении всего плей-офф. И еще до этого ему приходилось брать на себя большую роль в стартовой пятерке. Мы все это понимаем – он действительно очень сильный баскетболист», – отметил Холмгрен.

В текущем плей-офф Эджей Митчелл набирает в среднем 18,8 очка, 4 подбора и 4,9 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Оклахомы»
logoОклахома-Сити
logoЧет Холмгрен
logoНБА
logoЭджей Митчелл
logoНБА плей-офф

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер стал MVP НБА второй сезон подряд
17 мая, 14:29
Чет Холмгрен о Джареде Маккейне: «Видел его Линсэнити, поэтому знаю, что он умеет не только бросать и способен сам себе создать момент»
17 мая, 12:20
В серии «Тандер» – «Сперс» впервые с 1998 года сойдутся команды, которые одержали по 62 и более победы в регулярке
17 мая, 05:21
Рекомендуем
Главные новости
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
33 минуты назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
«Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона
сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
55 минут назад
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем