«Кливленд» планирует сохранить Хардена независимо от исхода плей-офф

Харден, вероятно, останется в «Кливленде» и подпишет многолетний контракт.

«Кливленд» определился с будущим Джеймса Хардена и, по информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, планирует сохранить опытного защитника в составе команды вне зависимости от результатов серии с «Детройтом».

«Независимо от того, как сложится этот поход в плей-офф, Харден, который в очередной раз проводит нестабильный плей-офф, скорее всего вернется в «Кливленд » этим летом на условиях многолетнего контракта», – сообщил Уиндхорст.

Напомним, «Кавальерс» приобрели Хардена в результате громкого обмена, в рамках которого Дариус Гарлэнд перешел в «Клипперс».