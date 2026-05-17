«Кливленд» планирует сохранить Хардена независимо от исхода плей-офф

Харден, вероятно, останется в «Кливленде» и подпишет многолетний контракт.

«Кливленд» определился с будущим Джеймса Хардена и, по информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, планирует сохранить опытного защитника в составе команды вне зависимости от результатов серии с «Детройтом».

«Независимо от того, как сложится этот поход в плей-офф, Харден, который в очередной раз проводит нестабильный плей-офф, скорее всего вернется в «Кливленд» этим летом на условиях многолетнего контракта», – сообщил Уиндхорст.

Напомним, «Кавальерс» приобрели Хардена в результате громкого обмена, в рамках которого Дариус Гарлэнд перешел в «Клипперс».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
36 годиков Бороде, на 5 годиков самое оно. Коли "многолетний"
Ответlexakarabut
2+1 опция игрока
значит, Леброн в Кливленде вычёркиваем)
независимо от итога финала
