В «Голден Стэйт» рассчитывают, что Дрэймонд Грин завершит карьеру в клубе

«Уорриорз» хотят продлить сотрудничество с Дрэймондом Грином.

Ветеран «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин обладает опцией игрока на следующий сезон, что дает ему определенную гибкость в вопросе будущего. В клубе при этом рассчитывают, что он останется в Сан-Франциско и завершит карьеру именно в составе «Уорриорз».

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи отметил, что стороны уже обсуждали этот сценарий.

«Думаю, у нас были разговоры о том, что мы хотим, чтобы он завершил карьеру как игрок «Уорриорз». Он сам, похоже, чувствует то же самое. Я ожидаю, что он вернется, но это его решение», – сказал Данливи.

Главный тренер команды Стив Керр также поддержал эту позицию, подчеркнув, что окончательное слово остается за игроком.

«Главное – это его выбор. У него есть опция игрока, поэтому ему нужно обсудить этот вопрос со своим агентом и решить, как действовать дальше. Я готов продолжать тренировать его и Стефа (Карри) столько, сколько они будут здесь. Я воспринимаю их как партнеров, и то, что мы построили, – это нечто особенное», – отметил Керр.