Андрей Воронцевич о соперничестве с УНИКСом: «Сильный конкурент всегда делает тебя лучше. Он отражает твою сущность»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич после победы над УНИКСом (103:74) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ отметил характер соперника и заявил, что в следующей игре казанская команда сделает акцент на физически жестком баскетболе.

– Даже с учетом сегодняшних потерь победили с разгромным счетом. Могу сказать, что любо‑дорого было играть и наблюдать. Дай Бог, чтобы дальше так играли.

- Каждый матч у вас разный. Что будет определяющим в серии?

– Думаю, в следующем матче УНИКС оставит все, будет очень сильно бить. Как том фильме – аккуратно, но сильно. Будет играть в физически сильный баскетбол, что демонстрировал по сезону.

Нужно будет выстоять. Даже если что‑то будет идти не так, надо быть единым коллективом, невзирая на потери, эмоции и какие‑то неправильные решения. Всякое бывает в баскетболе. Ключом к успеху будет оставаться командой. И, прежде всего, хорошо играть в защите.

- Это была девятая игра с УНИКСом в сезоне. Не надоело встречаться?

– Хороший вопрос. Ребята обсуждали, что знаем их как родных.

Нет, не надоело. Сильный конкурент всегда делает тебя лучше. Он всегда отражает твою сущность. Чем сильнее у тебя соперник, тем лучше ты становишься.

УНИКС неудобный соперник, большой, но мы быстрее, немножко поталантливее. Естественно, талант помножен на трудолюбие, так как талант – это всего 10%. Но тем не менее считаю, что у нас больше таланта. Нам неважен соперник, важно, как играем мы – это основа, – подчеркнул Воронцевич в интервью «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
