Келдон Джонсон об адаптации к роли запасного: «Сначала я не понимал это решение и не показывал лучшую версию себя»

Форвард «Сперс» Келдон Джонсон рассказал о сложной адаптации к роли запасного.

Келдон Джонсон признался, что после того, как Грегг Попович перевел его в запас в сезоне-2023/24, он пережил сложный период и не смог сразу принять новую роль.

«Я тоже человек. Мне тогда было 24 года. Если бы я сказал, что с самого начала полностью принял эту роль – я бы солгал. Я уже в среднем набирал 22 очка в НБА, выигрывал золото Олимпиады со сборной США, поэтому просто не понимал этого решения, не мог это осмыслить.

В итоге я воспринял это плохо. Я был подавлен, позволил внешнему шуму влиять на свою игру. Я не показывал лучшую версию себя, выходя со скамейки до конца того сезона. И я знал, что способен на гораздо большее», – признался форвард «Сперс» в колонке для Players’ Tribune.

По итогам сезона-2025/26 НБА Джонсон был признан лучшим шестым игроком.