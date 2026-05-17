Шэй Гилджес-Александер стал MVP НБА второй сезон подряд
Шэй Гилджес-Александер во второй раз подряд стал самым ценным игроком (MVP) НБА, войдя в число лишь 14 баскетболистов в истории лиги, кому удавалось защитить этот титул.
Разыгрывающий «Оклахомы» помог команде завершить регулярный чемпионат с лучшим результатом в лиге (64 победы) – и занять первое место в Западной конференции. В среднем он набирал 31,1 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи за матч.
Гилджес-Александер стал первым игроком после Николы Йокича (2020/21 и 2021/22), которому удалось выиграть MVP два сезона подряд, а также первым защитником с таким достижением со времен Стефена Карри (2014/15 и 2015/16).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
в этом году точно не могу спорить о заслуженности награды