Шэй Гилджес-Александер стал MVP НБА второй сезон подряд

Шэй Гилджес-Александер вошел в историю НБА, став MVP второй сезон подряд.

Шэй Гилджес-Александер во второй раз подряд стал самым ценным игроком (MVP) НБА, войдя в число лишь 14 баскетболистов в истории лиги, кому удавалось защитить этот титул.

Разыгрывающий «Оклахомы» помог команде завершить регулярный чемпионат с лучшим результатом в лиге (64 победы) – и занять первое место в Западной конференции. В среднем он набирал 31,1 очка, 4,3 подбора и 6,6 передачи за матч.

Гилджес-Александер стал первым игроком после Николы Йокича (2020/21 и 2021/22), которому удалось выиграть MVP два сезона подряд, а также первым защитником с таким достижением со времен Стефена Карри (2014/15 и 2015/16).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Логично. Но скоро Вембаньяма его сместит, если травмы не помешают
ОтветНасонов Дмитрий
Глядя на комплекцию Вембы я бы и рубля не поставил, что он проведет хоть один сезон с 70+ играми ещё. Слишком он хрупок
Ответtrav
Медицина, в том числе спортивная, не стоит на месте. Плюс он очень профессионально относится к делу. Это не гарантия, но большой плюс в его пользу
Тут без вариантов, было ожидаемо на 100%
Можно было бы опять затянуть «ну мы то знаем кто на самом деле лучший в мире»…Но Николай был настолько плох с Миннесотой и Гобером,что здесь и возразить нечего.Конечно Шэй MVP.
Ожидаемо, поздравляю болельщиков. Чтобы взять 3 подряд нужно совершить чудо, в следующем году начнется эра Вембы
ОтветНиколай Йокич MVP
Почему Витька эра?
Ответdivannyi expert
Он слишком хорош, молод, прогрессирует. Уникальные данные, дисциплина, по интервью видно что не глуп. Он в САС, это отличная организация , думаю тут тоже без вопросов. Вообщем если будет здоров - будет доминировать
в след сезоне 99% Витько берет
ОтветМаксим Макеев
Травмы передают тебе привет. Это лотерея с таким здоровьем
его обмен из Клипперс это одно из худших решений в их истории
как бы много он не получал штрафных, но в тех матчах сезона (а награда именно за сезон), которые я смотрел и в которых была напряженная концовка, он играл просто неудержимо, попадал сложные броски и хорошо отрабатывал в защите без помощи судей. а средний набор очков говорит еще, что и до спокойных концовок во многом благодаря ему тандер добирались.
в этом году точно не могу спорить о заслуженности награды
Ниче, злобный Вембаньяма в прямой схватке докажет, кто реальный мвп
Все говорят, что скоро эра Витька, но Шай не планирует играть хуже…. А он на таком уровне, до которого не так просто
Шай стабильнее всех лучших игроков лиги, поэтому абсолютно заслуженно.
Ответxamer 9
Серб не стабилен? По сравнению с канадцем он рекорды каждую игру делает и пишет историю
ОтветSuperDima
Нет, он после травмы был жалкой тенью в плане скоринга (особенно с трёхочковой)
