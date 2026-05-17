Сергей Вознюк – основной кандидат на пост главного тренера МБА-МАИ («Перехват»)

МБА-МАИ близка к назначению нового главного тренера. По информации Telegram-канала «Перехват», основным кандидатом считается Сергей Вознюк, ассистент в штабе Василия Карасева.

Вознюк уже несколько лет работает в структуре российского баскетбола и имеет опыт как в мужских, так и в женских командах. В женском баскетболе он становился чемпионом Казахстана как главный тренер и дважды выигрывал чемпионат Польши в качестве ассистента.

В мужском баскетболе специалист входил в тренерский штаб сборной России под руководством Сергея Базаревича, а также работал в «Зените» с Жоаном Пласой и Хавьером Паскуалем, включая чемпионский сезон-2021/22.

В МБА Вознюк работает с 2022 года с перерывом на период в курском «Динамо», где возглавлял женскую команду. В феврале он вернулся в штаб Карасева и вместе с клубом выиграл Кубок России.

Василий Карасев об уходе из МБА-МАИ: «Это решение клуба. Какое‑то другое видение