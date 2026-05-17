Сергей Вознюк – основной кандидат на пост главного тренера МБА-МАИ («Перехват»)

МБА-МАИ близка к назначению нового главного тренера. По информации Telegram-канала «Перехват», основным кандидатом считается Сергей Вознюк, ассистент в штабе Василия Карасева.

Вознюк уже несколько лет работает в структуре российского баскетбола и имеет опыт как в мужских, так и в женских командах. В женском баскетболе он становился чемпионом Казахстана как главный тренер и дважды выигрывал чемпионат Польши в качестве ассистента.

В мужском баскетболе специалист входил в тренерский штаб сборной России под руководством Сергея Базаревича, а также работал в «Зените» с Жоаном Пласой и Хавьером Паскуалем, включая чемпионский сезон-2021/22.

В МБА Вознюк работает с 2022 года с перерывом на период в курском «Динамо», где возглавлял женскую команду. В феврале он вернулся в штаб Карасева и вместе с клубом выиграл Кубок России.

Василий Карасев об уходе из МБА-МАИ: «Это решение клуба. Какое‑то другое видение

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Перехват»
Меняют одного лысого на другого. Не вижу кардинальных изменений в концепции клуба. Здесь как говорится, жираф большой, ему виднее.
Меняют одного лысого на другого. Не вижу кардинальных изменений в концепции клуба. Здесь как говорится, жираф большой, ему виднее.
Тоже не понял этого финта, по сути, тренер из штаба Карасёва, но надо будет смотреть по факту "было/стало".
Тоже не понял этого финта, по сути, тренер из штаба Карасёва, но надо будет смотреть по факту "было/стало".
Это верно; надо будет смотреть.Если состав не усилить, то так и увидим, добротный, не хватающий звезд коллектив. Который и был в прошедшем сезоне.
