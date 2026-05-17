Келдон Джонсон о потенциале «Сан-Антонио»: Мы считаем себя лучшей командой НБА.

Форвард «Сан-Антонио» Келдон Джонсон высоко оценил потенциал нынешнего состава команды.

«Мы считаем себя лучшей командой НБА . Давайте пройдемся по составу… У нас есть Вемби – MVP лиги в этом сезоне, без вопросов. Есть Стефон Касл – один из лучших двусторонних игроков лиги в таком молодом возрасте, и он становится только сильнее, а это должно пугать соперников.

У нас есть Де’Аарон Фокс – огромная часть того, что мы строим здесь, в Сан-Антонио . Он приносит хладнокровие, лидерские качества. Он сохраняет спокойствие в сложные моменты – именно это нужно такой молодой команде, как наша. И мне кажется, что иногда это недооценивают», – отметил Джонсон в колонке для Players’ Tribune.