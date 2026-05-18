  • НБА. Второй раунд плей-офф. «Кливленд» разгромил «Детройт» с разницей в 31 очко и прошел в финал Востока
18 мая прошел один матч серии второго раунда плей-офф НБА.

«Детройт» уступил «Кливленду» на своей площадке в седьмом матче серии с разгромной разницей «-31».

«Кливленд» выиграл серию – 4-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Что ж, это была любопытная и познавательная серия!

Для Кавс - стала лакмусовой бумагой относительно всех своих проблем. Сейчас команде важно понять, почему было тяжко всегда, кроме 7го матча. Ключом к успеху стали Большие Кавс! Это ли не сигнал того, что задействовать их нужно в разы чаще? Всё-таки ростер позволяет набирать очки легко, а не упарываясь в ISO или броски через клоуз-ауты... И чтобы эту простую мысль понять - нужно было потеть 7 матчей (я надеюсь что команда поймёт)

Для Детройта - понимание своего потолка возможностей и переоценка значимости и стоимости отдельных игроков. Команда боевая, с характером, с замечательной защитой... Но без внятного нападения к сожалению. Думаю, что парочка удачных трейдов и переосмысление контрактов пойдут только на пользу организации. Не нужно отчаиваться! Посудите сами, первый заход в ПО - дошли до второго раунда и стали очень неприятным соперником для своего визави! Это ли не успех?

В общем, спасибо за серию
В прошлом сезоне тоже в ПО зашли. Никс проиграли, не помню в каком раунде
Спасибо за уточнение!
Хороший сезон для Детройта. 7 игра да совсем не получилась с Кэвс..... но сказка стала почти реальностью. с последнего места они пробились почти на самый верх...... доказав что все можно перевернуть благодаря упорному труду. это была крутая история. а дальше будет ещё лучше.....=)
Детройт в перестройке с 2019 года. Т.е семь лет до 1 места. А до ПО шесть лет.
Болелам Детройта точно не стоит сильно огорчаться. Перед глазами пример Оклахомы, которая за год до своего чемпионства тоже взяла первое место на западе в регулярке, а потом проиграла во втором раунде. Но после этого сделали выводы, усилились, и все получилось. В общем, есть куда стремиться.
Это уже не Детройт баскетбол, это какой-то дегроид баскетбол... То есть в прошлой игре в гостях они играют отлично, Кейд говорит, что им нравится эта борьба, а тут они дома решили не выйти на игру?
Финал конференции, Огайо! 🎉

Яростная победа - это именно то, что было НЕОБХОДИМО. Хотя в серии случайно не побеждают (кроме жестких травм), но надо было для заглаживания ямы кринжа 6-й игры, иначе после ещё одной тоненькой даже морально выходить тяжелее против грозных Никс.

Сегодня с 1-й четверти было видно что Кэвс заряжены и вышли с планом - сделали зияющую дыру в области трёхочковой, но теперь уже не своей. Попали кучу открытых - переиграли тактически. Базер с лого от Спайды был как вишенка на торте.

По моему прогресс-бару команда закрасила уже 3 единицы из 10 (где 5 - это средние реалистичные ожидания при данных ресурсах). Может ли команда настолько молниеносно учиться на своих ошибках, исправляя посредственную и нестабильную игру на достойную финала - увидим скоро. Чтоб быть довольным, нужно проделать ещё много работы. А пока мы скажем:

🗣️ Let! ’Em! Know!
Теперь есть понятие «game 7 Allen beast» ))
Ах да, сегодня больше всех повлияло именно заигрывание Аллена и Мобли с первых секунд матча. Именно то, как их заигрывал Митчелл и Харден и добавило им импульс уверенности на весь матч. И потом уже и самому Митчеллу легче дышалось , так как акцент был смещен на больших.
Стюарт 2+1 кладет,показывают скамейку Детройта:все хлопают,а Дюрен с каменным лицом сидит) Вагон с денюжками уезжает все дальше
Да куда от него вагон денюшек уедет, он в какую-либо пятерку точно залетит, хочешь не хочешь, а Детройту придется выписывать
После вылета Клипперс думал поболеть за Хардена и Ко, но с первых матчей мне больше нравились их соперники: Торонто и сейчас Детройт. Вообщем, в конце матча порадуюсь либо за Бороду, либо за Эминема.
Комментарий скрыт
Многие тут ругают Хардена, хотя именно в этом матче его ассисты и растягивание обороны - сделали весомую часть успеха. Сегодня ставка была на связку Аллен-Митчелл-Периметр (неважно кто)
Но в кольцо то попадать надо. Я так думаю.
Это было бы замечательно)) Но на это конкретно сейчас можно закрыть глаза, просто потому что командная игра смотрится в разы лучше, чем в 5ой (где Харден набрал 30)

А так, звоночек конечно тревожный
За Дэтроицк !!!
Bad Boys, ver.3.0 !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Комментарий скрыт
-31)))
Бэд бойс)))
Я вот ни за тех , ни за других . Но рад победе Кавс только по одной причине . Помните , в прошлой встрече Томпсон состроил суровую мужественную рожу и как супер- мачо перешагнул через упавшего Меррилла ? Корчил из себя Айверсона .
Так вот пусть сейчас подойдёт к зеркалу в своих коричневых трусах и посмотрит - мачо он или чушпан ...
И Сэм сегодня очень достойно ответил своими трешками.
