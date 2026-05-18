НБА. Второй раунд плей-офф. «Кливленд» разгромил «Детройт» с разницей в 31 очко и прошел в финал Востока
18 мая прошел один матч серии второго раунда плей-офф НБА.
«Детройт» уступил «Кливленду» на своей площадке в седьмом матче серии с разгромной разницей «-31».
Второй раунд
«Кливленд» выиграл серию – 4-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Для Кавс - стала лакмусовой бумагой относительно всех своих проблем. Сейчас команде важно понять, почему было тяжко всегда, кроме 7го матча. Ключом к успеху стали Большие Кавс! Это ли не сигнал того, что задействовать их нужно в разы чаще? Всё-таки ростер позволяет набирать очки легко, а не упарываясь в ISO или броски через клоуз-ауты... И чтобы эту простую мысль понять - нужно было потеть 7 матчей (я надеюсь что команда поймёт)
Для Детройта - понимание своего потолка возможностей и переоценка значимости и стоимости отдельных игроков. Команда боевая, с характером, с замечательной защитой... Но без внятного нападения к сожалению. Думаю, что парочка удачных трейдов и переосмысление контрактов пойдут только на пользу организации. Не нужно отчаиваться! Посудите сами, первый заход в ПО - дошли до второго раунда и стали очень неприятным соперником для своего визави! Это ли не успех?
В общем, спасибо за серию
Яростная победа - это именно то, что было НЕОБХОДИМО. Хотя в серии случайно не побеждают (кроме жестких травм), но надо было для заглаживания ямы кринжа 6-й игры, иначе после ещё одной тоненькой даже морально выходить тяжелее против грозных Никс.
Сегодня с 1-й четверти было видно что Кэвс заряжены и вышли с планом - сделали зияющую дыру в области трёхочковой, но теперь уже не своей. Попали кучу открытых - переиграли тактически. Базер с лого от Спайды был как вишенка на торте.
По моему прогресс-бару команда закрасила уже 3 единицы из 10 (где 5 - это средние реалистичные ожидания при данных ресурсах). Может ли команда настолько молниеносно учиться на своих ошибках, исправляя посредственную и нестабильную игру на достойную финала - увидим скоро. Чтоб быть довольным, нужно проделать ещё много работы. А пока мы скажем:
🗣️ Let! ’Em! Know!
А так, звоночек конечно тревожный
Bad Boys, ver.3.0 !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Бэд бойс)))
Так вот пусть сейчас подойдёт к зеркалу в своих коричневых трусах и посмотрит - мачо он или чушпан ...