«На площадке было очень горячо». Деян Радонич объяснил, почему снял пиджак по ходу матча с УНИКСом

Тренер «Зенита» Радонич объяснил, почему снял пиджак во время матча с УНИКСом.

Главный тренер «Зенита » Деян Радонич прокомментировал уверенную победу над УНИКСом в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, а также объяснил эпизод с пиджаком по ходу встречи.

– Хотел бы быть краток. Мы повели в серии, сделаем выводы по этой игре. Сыграли хороший матч, после игры разберем те моменты, которые можем усилить и в защите, и нападении. Нам нужно быть готовыми к следующему матчу, он будет очень важным. Счет в серии всего 2–1.

- Показалось, что это одна из самых командных ваших побед в «Зените». Согласны?

– Да, для меня это полностью командная победа.

- Во второй четверти произошел момент, когда вы сбросили пиджак и откинули его в сторону скамейки. Почему?

– На площадке было очень горячо, очень жарко, – приводит слова Радонича «Матч ТВ».

Следующая игра серии пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.