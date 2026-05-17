  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Велимир Перасович о разгроме в третьем матче: «Если продолжим играть так же, «Зенит» без труда выиграет серию 4-1»
0

Велимир Перасович о разгроме в третьем матче: «Если продолжим играть так же, «Зенит» без труда выиграет серию 4-1»

Перасович: Если продолжим играть так же, «Зенит» без труда выиграет серию 4-1.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал крупное поражение от «Зенита» (74:103) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю «Зенит». Они были гораздо лучше от начала и до конца матча, очень легко обыграв нас. Нам необходимо отреагировать, потому что если мы продолжим играть так же, то «Зенит» без труда выиграет серию со счетом 4-1. Я ожидаю отклика от команды. В противном случае полуфинал завершится для нас очень быстро.

- С чем связана неудачная игра четырех из пяти баскетболистов стартовой пятерки, за исключением Маркуса Бингэма?

– Сегодня, пожалуй, только Бингэм провел приличный матч. Все остальные сыграли плохо. У Рейнольдса есть оправдание, поскольку он был вынужден выйти на площадку с травмой. Однако в любом случае и Джален, и другие должны играть лучше.

- В первой половине «Зенит» забросил 11 из 19-ти трехочковых бросков, многие из которых были открытыми. Ожидали ли вы такого высокого процента попаданий с периметра от хозяев?

– Безусловно, «Зенит» – бросающая команда. У них в составе много игроков, умеющих забивать. Действительно, питерцы забили много открытых трехочковых. Но и у нас в начале матча была масса свободных бросков, но мы все промазали. В таких играх это чрезвычайно важно. Нам нужно затруднять атаки соперникам. Ведь сложно рассчитывать на победу, когда пропускаешь более 100 очков, – подчеркнул Перасович в послематчевом интервью.

Следующий матч серии пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Велимир Перасович
logoУНИКС
Джален Рейнольдс
Маркус Бингэм

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Зенит сегодня удачно бросал и хорошо, плотно командой защищался. Так держать и следующих играх.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маркус Бингэм после поражения от «Зенита»: «Не хотели проигрывать с разницей в 29 очков. Мы могли бы действовать более агрессивно»
17 мая, 12:34
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» разгромил УНИКС с разницей в 29 очков и захватил лидерство в серии (2-1)
17 мая, 11:55
Егор Вяльцев: «Дмитрий Кулагин – лучший российский игрок в Лиге прямо сейчас»
17 мая, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
11 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
51 минуту назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем