Велимир Перасович о разгроме в третьем матче: «Если продолжим играть так же, «Зенит» без труда выиграет серию 4-1»

Перасович: Если продолжим играть так же, «Зенит» без труда выиграет серию 4-1.

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал крупное поражение от «Зенита » (74:103) в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю «Зенит». Они были гораздо лучше от начала и до конца матча, очень легко обыграв нас. Нам необходимо отреагировать, потому что если мы продолжим играть так же, то «Зенит» без труда выиграет серию со счетом 4-1. Я ожидаю отклика от команды. В противном случае полуфинал завершится для нас очень быстро.

- С чем связана неудачная игра четырех из пяти баскетболистов стартовой пятерки, за исключением Маркуса Бингэма?

– Сегодня, пожалуй, только Бингэм провел приличный матч. Все остальные сыграли плохо. У Рейнольдса есть оправдание, поскольку он был вынужден выйти на площадку с травмой. Однако в любом случае и Джален , и другие должны играть лучше.

- В первой половине «Зенит» забросил 11 из 19-ти трехочковых бросков, многие из которых были открытыми. Ожидали ли вы такого высокого процента попаданий с периметра от хозяев?

– Безусловно, «Зенит» – бросающая команда. У них в составе много игроков, умеющих забивать. Действительно, питерцы забили много открытых трехочковых. Но и у нас в начале матча была масса свободных бросков, но мы все промазали. В таких играх это чрезвычайно важно. Нам нужно затруднять атаки соперникам. Ведь сложно рассчитывать на победу, когда пропускаешь более 100 очков, – подчеркнул Перасович в послематчевом интервью.

Следующий матч серии пройдет 19 мая в Санкт-Петербурге.