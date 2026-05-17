  • Маркус Бингэм после поражения от «Зенита»: «Не хотели проигрывать с разницей в 29 очков. Мы могли бы действовать более агрессивно»
Маркус Бингэм после поражения от «Зенита»: «Не хотели проигрывать с разницей в 29 очков. Мы могли бы действовать более агрессивно»

Бингэм прокомментировал проигрыш «Зениту».

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм поделился мыслями после проигрыша «Зениту» в третьем матче серии (74:103, 1-2).

«Сегодня соперник играл физически более контактно. «Зениту» удалось добиться преимущества в 10-15 очков с самого начала, и мы не смогли отыграться. Мы должны играть жестче и забирать четвертый матч серии.

Мы могли бы действовать более агрессивно. Это то, над чем нужно работать. В этом компоненте могут прибавить все: от защитников до игроков атаки.

Поражение с разницей в 29 очков не скажется на психологии команды. Мы не хотели проигрывать с такой разницей. В течение всего года были взлеты и падения. Мы смогли с ними справиться. Надеюсь, в этом плей‑офф мы справимся», – сказал центровой.

Бингэм стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка (10 из 13 с игры), а также 8 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
Странное дело
Кэф на победу Уникса был почти 3
На 4 игру тоже 3
Хотя перед серией Уникс был фаворитом
