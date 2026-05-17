  Чет Холмгрен о Джареде Маккейне: «Видел его Линсэнити, поэтому знаю, что он умеет не только бросать и способен сам себе создать момент»
Чет Холмгрен о Джареде Маккейне: «Видел его Линсэнити, поэтому знаю, что он умеет не только бросать и способен сам себе создать момент»

Холмгрен высказался о Маккейне.

Звездный центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен отметил, что защитник Джаред Макейн может не только бросать трехочковые.

«Я видел немного его прошлогоднего Линсэнити до того, как он, к сожалению, получил травму. Я знал, что он умеет не только бросать и способен сам себе создать момент.

Маккейн жестко идет в проходы, но сохраняет баланс, позволяющий ему пройти под кольцо или найти бросок. Он точно представляет из себя больше, чем просто трехочкового снайпера», – сказал Холмгрен.

В текущем плей-офф Маккейн приносит «Тандер» в среднем 7,3 очка при 51,2% с игры и 54,2% из-за дуги за 10 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Очередной стил, а тут ещё два пика неплохих на драфт будут.
