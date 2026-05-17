  • Надир Ифи – первый француз, которому удалось дважды подряд стать лучшим бомбардиром домашней лиги
Ифи вписал свое имя в историю чемпионата Франции.

Защитник Надир Ифи помог «Парижу» обыграть «Виллербан» в заключительном туре регулярного чемпионата Франции (87:76).

Ифи отметился 21 очком, реализовав 6 бросков с игры из 13, и завершил сезон как лучший бомбардир лиги второй год подряд. 23-летний защитник в среднем набирал 20,4 очка за матч, опередив ближайшего преследователя – Лэндерса Нолли из «Нанси» (19,5). 

Благодаря этому Хифи стал всего третьим игроком в истории французской лиги с двумя подряд титулами лучшего бомбардира и первым французом, которому это удалось.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Надир Ифи
logoчемпионат Франции
logoПариж

