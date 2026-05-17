«Дубай» близок к подписанию контракта с Хавьером Паскуалем

Паскуаль, скорее всего, будет тренировать «Дубай».

По информации BasketNews, Хавьер Паскуаль должен возглавить «Дубай » по окончании сезона-2025/26. Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

В контракте специалиста с «Барселоной» есть пункт о досрочном расторжении, который позволит ему уйти по окончании текущей кампании.

С помощью Паскуаля «Дубай» намерен стать одним из главных претендентов на «Финал четырех» Евролиги-2027.

53-летний специалист возглавил «Барселону» по ходу сезона-2025/26, приведя команду к участию в плей-ин Евролиги и сохранив за ней место в топ-4 чемпионата Испании. Ранее он выигрывал Евролигу с «Барсой» в 2010 году, а также четыре титула чемпиона Испании и три Кубка Короля.