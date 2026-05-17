Егор Вяльцев: «Дмитрий Кулагин – лучший российский игрок в Лиге прямо сейчас»

Егор Вяльцев назвал лучшего российского игрока прямо сейчас .

Экс-игрок сборной России Егор Вяльцев во время трансляции матча Лиги ВТБ «Зенит» – УНИКС поддержал мнение о том, что защитник казанцев Дмитрий Кулагин сейчас является ведущим российским баскетболистом турнира.

«Думаю, что да. Лучший российский опытный игрок, это точно», – поделился Вяльцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Единая лига ВТБ
