Дрэймонд Грин: «Боб Майерс был для Дэрила Мори тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна»
Боб Майерс, построивший династию «Голден Стэйт», сейчас занимает пост президента компании Harris Blitz Sports & Entertainment. Он будет курировать поиск нового генерального менеджера для «Филадельфии» после увольнения Дэрила Мори.
В новом выпуске своего подкаста форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обсудил наследие Мори.
«Боб Майерс был для Дэрила Мори почти тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна. Я не говорю, что Дэрил Мори – это Стоктон или Мэлоун, но вы поймете отсылку через секунду.
Он проделал отличную работу, правда? Выменял Джеймса Хардена, когда никто в него не верил, дал ему максимальный контракт, а затем Джеймс Харден стал тем, кем он стал. Собрал команду в «Хьюстоне», которая была построена, чтобы обыгрывать «Голден Стэйт». Этого не случилось, но он построил хорошую команду.
Перешел в «Филадельфию» и выписал Тайризу Макси максимальный контракт. Он сделал несколько хороших вещей в «Сиксерс», но просто не может преодолеть некий барьер.
Дэрил Мори не мог преодолеть барьер из-за команд, которые собирал Боб Майерс. И теперь Мори потеряет свою должность президента по баскетбольным операциям из-за того, что Боб Майерс принимает решения в «Филадельфии». Он более чем способен, заслужил это и может руководить где угодно. Но Дэрил Мори просто постоянно натыкается на Боба Майерса, и это досадно», – сказал Грин.
Период в Филе не самый гениальный вышел
В Филе у него не пошло. Думалось, что после ссоры с Харденом местные стриптиз клубы объявят награду за голову Мори и пора бы сваливать, а он вполне себе усидел и даже успел кинуть чемодан с деньгами в Пола Джорджа + обменять Маккейна)