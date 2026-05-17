  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрэймонд Грин: «Боб Майерс был для Дэрила Мори тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна»
0

Дрэймонд Грин: «Боб Майерс был для Дэрила Мори тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна»

Грин: Майерс был для Мори тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна.

Боб Майерс, построивший династию «Голден Стэйт», сейчас занимает пост президента компании Harris Blitz Sports & Entertainment. Он будет курировать поиск нового генерального менеджера для «Филадельфии» после увольнения Дэрила Мори. 

В новом выпуске своего подкаста форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обсудил наследие Мори.

«Боб Майерс был для Дэрила Мори почти тем же, кем Майкл Джордан – для Стоктона и Мэлоуна. Я не говорю, что Дэрил Мори – это Стоктон или Мэлоун, но вы поймете отсылку через секунду. 

Он проделал отличную работу, правда? Выменял Джеймса Хардена, когда никто в него не верил, дал ему максимальный контракт, а затем Джеймс Харден стал тем, кем он стал. Собрал команду в «Хьюстоне», которая была построена, чтобы обыгрывать «Голден Стэйт». Этого не случилось, но он построил хорошую команду. 

Перешел в «Филадельфию» и выписал Тайризу Макси максимальный контракт. Он сделал несколько хороших вещей в «Сиксерс», но просто не может преодолеть некий барьер. 

Дэрил Мори не мог преодолеть барьер из-за команд, которые собирал Боб Майерс. И теперь Мори потеряет свою должность президента по баскетбольным операциям из-за того, что Боб Майерс принимает решения в «Филадельфии». Он более чем способен, заслужил это и может руководить где угодно. Но Дэрил Мори просто постоянно натыкается на Боба Майерса, и это досадно», – сказал Грин.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дрэймонда Грина
logoДэрил Мори
logoНБА
logoФиладельфия
logoДрэймонд Грин
logoБоб Майерс
logoГолден Стэйт

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ну Мори не очень быстро найдет новое место
Период в Филе не самый гениальный вышел
ОтветМаксим Макеев
ну Мори не очень быстро найдет новое место Период в Филе не самый гениальный вышел
Ты, видимо, очень добрый человек. "не самый гениальный".
ОтветПетр Вахмурка
Ты, видимо, очень добрый человек. "не самый гениальный".
всё таки Мори как-то умудрялся собирать боеспособный коллектив в Хьюстоне не залезая в налоги.
В Филе у него не пошло. Думалось, что после ссоры с Харденом местные стриптиз клубы объявят награду за голову Мори и пора бы сваливать, а он вполне себе усидел и даже успел кинуть чемодан с деньгами в Пола Джорджа + обменять Маккейна)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джош Харрис: «Сиксерс» дан зеленый свет на заход в налоговую зону, это не проблема»
15 мая, 13:20
«Филадельфия» уволила генменеджера. Но им не уволить Эмбиида
15 мая, 13:15
«Филадельфия» рассталась с Дэрилом Мори и сохранила Ника Нерса, Боб Майерс временно возглавил фронт-офис
13 мая, 04:16
Рекомендуем
Главные новости
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
10 минут назад
Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
50 минут назад
🏀 Джериан Грант идет в проход, но упирается в защитника. Что было дальше в матче «Панатинаикос» – «Реал»?
сегодня, 13:30Тесты и игры
Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
сегодня, 13:28
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в четвертом матче серии
сегодня, 12:12
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
сегодня, 12:08
Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
сегодня, 11:59
Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
сегодня, 11:30
«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
сегодня, 11:09Видео
«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа»
сегодня, 13:43
Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
сегодня, 13:14
Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» примет «Страсбур», «Элан Шалон» – «Нанси»
сегодня, 12:13
ACB. «Тенерифе» примет «Ховентуд»
сегодня, 12:12
Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»
сегодня, 08:16
23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
сегодня, 06:45
Женская НБА. 61 очко Сайкс и Мэбри на двоих помогло «Торонто» обыграть «Финикс»
сегодня, 06:16
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» проиграл «Тренто», «Венеция» обыграла «Дертону» во вторых играх серий
вчера, 20:43
Деян Радонич: «Зенит» добился победы за счет концентрации в концовке»
вчера, 20:00
Велимир Перасович: «Хорошо боролись за подборы, но «Зенит» наказал нас за потери»
вчера, 19:50
Рекомендуем