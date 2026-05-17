Дилан Харпер о влиянии Ману Джинобили : «Каждый его совет попадал в точку. Он отлично умеет успокаивать меня и настраивать на свою игру»
Харпер высказался о влиянии Джинобили.
Защитник-новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер отметил роль легенды клуба Ману Джинобили.
«Вначале он задавал мне вопросы, чтобы просто прощупать, как я мыслю, что я думаю о команде и составе. Каждый его совет попадал в точку. Он отлично умеет успокаивать меня и настраивать на свою игру», – сказал Харпер.
Также защитник посмеялся над шуткой репортера, который сказал, что в завирусившемся ролике-сравнении проходов Харпера и Джинобили одного от другого можно отличить только по волосам.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Дилана Харпера
