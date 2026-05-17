Дилан Харпер о влиянии Ману Джинобили : «Каждый его совет попадал в точку. Он отлично умеет успокаивать меня и настраивать на свою игру»

Харпер высказался о влиянии Джинобили.

Защитник-новичок «Сан-Антонио » Дилан Харпер отметил роль легенды клуба Ману Джинобили .

«Вначале он задавал мне вопросы, чтобы просто прощупать, как я мыслю, что я думаю о команде и составе. Каждый его совет попадал в точку. Он отлично умеет успокаивать меня и настраивать на свою игру», – сказал Харпер.

Также защитник посмеялся над шуткой репортера, который сказал, что в завирусившемся ролике-сравнении проходов Харпера и Джинобили одного от другого можно отличить только по волосам.