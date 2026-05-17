Из 14 игроков с зарплатами в 50+ млн долларов только 1 продолжает сезон (Таунс)
Получающие самые большие зарплаты игроки почти все уже завершили сезон.
У 14 игроков НБА зарплата за сезон-2025/26 составляет 50+ млн долларов. 13 из них уже завершили сезон.
Единственным, кто продолжает поход в плей-офф, оказался центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс.
Список игроков, получающих 50+ млн долларов:
Стефен Карри – $59 606 817
Никола Йокич – $55 224 526
Джоэл Эмбиид – $55 224 526
Кевин Дюрэнт – $54 708 608
Энтони Дэвис – $54 126 450
Джимми Батлер – $54 126 450
Джейсон Тейтум – $54 126 450
Яннис Адетокумбо – $54 126 450
Карл-Энтони Таунс – $53 142 264
Джейлен Браун – $53 142 264
Девин Букер – $53 142 264
Леброн Джеймс – $52 627 153
Пол Джордж – $51 666 090
Кавай Ленард – $50 000 000
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
17 Trae Young, G Washington Wizards $46,394,100
18 Lauri Markkanen, F Utah Jazz $46,394,100
19 Cade Cunningham, G Detroit Pistons $46,394,100
20 Jamal Murray, G Denver Nuggets $46,394,100
21 Evan Mobley, C Cleveland Cavaliers $46,394,100
22 Donovan Mitchell, G Cleveland Cavaliers $46,394,100
23 Anthony Edwards, G Minnesota Timberwolves $45,550,512
24 Tyrese Haliburton, G Indiana Pacers $45,550,512
25 Pascal Siakam, F Indiana Pacers $45,550,512
26 Domantas Sabonis, F Sacramento Kings $43,636,000
27 OG Anunoby, F New York Knicks $39,568,966
28 Ja Morant, G Memphis Grizzlies $39,446,090
29 Darius Garland, G LA Clippers $39,446,090
30 James Harden, G Cleveland Cavaliers $39,446,090
31 Zion Williamson, F New Orleans Pelicans $39,446,090
32 Scottie Barnes, F Toronto Raptors $38,661,750
33 Franz Wagner, F Orlando Magic $38,661,750
34 Shai Gilgeous-Alexander, G Oklahoma City Thunder $38,333,050
35 Michael Porter Jr., F Brooklyn Nets $38,333,050
36 Brandon Ingram, F Toronto Raptors $38,095,238
37 LaMelo Ball, G Charlotte Hornets $37,958,760
38 Tyrese Maxey, G Philadelphia 76ers $37,958,760
39 De’Aaron Fox, G San Antonio Spurs $37,096,620
40 Bam Adebayo, C