Из 14 игроков с зарплатами в 50+ млн долларов только 1 продолжает сезон (Таунс)

Получающие самые большие зарплаты игроки почти все уже завершили сезон.

У 14 игроков НБА зарплата за сезон-2025/26 составляет 50+ млн долларов. 13 из них уже завершили сезон.

Единственным, кто продолжает поход в плей-офф, оказался центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс.

Список игроков, получающих 50+ млн долларов:

  1. Стефен Карри – $59 606 817

  2. Никола Йокич – $55 224 526

  3. Джоэл Эмбиид – $55 224 526

  4. Кевин Дюрэнт – $54 708 608

  5. Энтони Дэвис – $54 126 450

  6. Джимми Батлер – $54 126 450

  7. Джейсон Тейтум – $54 126 450

  8. Яннис Адетокумбо – $54 126 450

  9. Карл-Энтони Таунс – $53 142 264

  10. Джейлен Браун – $53 142 264

  11. Девин Букер – $53 142 264

  12. Леброн Джеймс – $52 627 153

  13. Пол Джордж – $51 666 090

  14. Кавай Ленард – $50 000 000

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
16 Zach LaVine, G Sacramento Kings $47,499,660
17 Trae Young, G Washington Wizards $46,394,100
18 Lauri Markkanen, F Utah Jazz $46,394,100
19 Cade Cunningham, G Detroit Pistons $46,394,100
20 Jamal Murray, G Denver Nuggets $46,394,100
21 Evan Mobley, C Cleveland Cavaliers $46,394,100
22 Donovan Mitchell, G Cleveland Cavaliers $46,394,100
23 Anthony Edwards, G Minnesota Timberwolves $45,550,512
24 Tyrese Haliburton, G Indiana Pacers $45,550,512
25 Pascal Siakam, F Indiana Pacers $45,550,512
26 Domantas Sabonis, F Sacramento Kings $43,636,000
27 OG Anunoby, F New York Knicks $39,568,966
28 Ja Morant, G Memphis Grizzlies $39,446,090
29 Darius Garland, G LA Clippers $39,446,090
30 James Harden, G Cleveland Cavaliers $39,446,090
31 Zion Williamson, F New Orleans Pelicans $39,446,090
32 Scottie Barnes, F Toronto Raptors $38,661,750
33 Franz Wagner, F Orlando Magic $38,661,750
34 Shai Gilgeous-Alexander, G Oklahoma City Thunder $38,333,050
35 Michael Porter Jr., F Brooklyn Nets $38,333,050
36 Brandon Ingram, F Toronto Raptors $38,095,238
37 LaMelo Ball, G Charlotte Hornets $37,958,760
38 Tyrese Maxey, G Philadelphia 76ers $37,958,760
39 De’Aaron Fox, G San Antonio Spurs $37,096,620
40 Bam Adebayo, C
А 15-й кто?
Лавин и есть 15тый, дальше группа с одинаковыми зп делит 16 место, потом пропущенный Дончич на 22 месте, и Энт, Халибёртон, Сиакам 23 делят
Обычно контракты дают по умениям и достижениям, в списке все люди заслуженные. После большого контракта центрального чувака, команде не хватает помощников, результаты на лице. Колесо сансары НБА, бабки решают, а дедки - уже нет.
Шай 70 будет получать в след сезоне
Шай 70 будет получать в след сезоне
в след сезоне вылетит до финала конференции?
Проблема по-хлеще танкинга.
проблема, что лига много зарабатывает? )
Всё что нужно знать о зарплатах в НБА. Половина игроков переоценены.
А другая недооценина. Так и должно складываться понимание адекватной оценки.
Так ведь половина из этой зарплаты- выплаты из Пенсионного Фонда 😒
у Кавая должно быть 56,8 )
Эти старики спали, когда были нужны нам более всего)
Они не спали, они лечились: из первых восьми только Йокич отыграл практически полноценный сезон, а КД хватило только на регулярку - остальные больше лечились, чем играли...
Ещё и включился в плей-офф очень хорошо, дабл-дабл в среднем, почти триппл, с линейкой около 60/50/90
Проблема в том, что платят не по вкладу в успех команды. И это не обойти. В Финиксе, к примеру, Букер получает 50, а Гилеспи 2,5. И такого очень много.
