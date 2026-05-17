Джо Джонсон: «Животные управляют зоопарком. Док Риверс создал ненормальную ситуацию в «Бакс»

Бывшая звезда НБА считает, что Док Риверс потерял раздевалку в «Милуоки».

Экс-игрок НБА Джо Джонсон заявил, что Док Риверс виноват в неудачном выступлении «Милуоки », так как потерял уважение игроков.

Ранее Майлз Тернер признался , что у «Бакс» возникали проблемы с дисциплиной по ходу чемпионата, а чаще остальных опаздывал лидер команды Яннис Адетокумбо .

«Вероятно, это во многом и повлияло на отставку Дока. Потому что, если зоопарком управляют животные, то как, черт возьми, мы можем поддерживать порядок? Зоопарком управляют животные. Это означает, что я могу приходить и уходить, когда захочу. Меня не контролируют. Меня не наказывают. Никаких штрафов. Чувак опоздал на два часа на самолет. Это как вообще?

Мне все равно, кто ты. Я видел, как звездных игроков просто оставляли, бро. И да, им приходилось самим бронировать билеты и искать нас на месте. Я говорю вам, это ненормально, бро. Это ненормально.

Просто подумайте об этом. Черт возьми, Яннис ведь даже толком не играл в прошлом году. Вероятно, именно он опоздал на тот рейс, хотя даже не был в заявке на игру», – заявил Джонсон.