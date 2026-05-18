Женская НБА. 38 очков Бриттни Сайкс помогли «Торонто» обыграть «Лос-Анджелес», 21 очко и бросок на последних секундах Челси Грэй принесли «Лас-Вегасу» победу над «Атлантой» и другие результаты
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Лас-Вегас – 84:85 (23:24, 21:27, 19:24, 21:10)
АТЛАНТА: А.Грэй (25 + 9 подборов), Паопао (19), Окот (14+ 11 подборов), Кэнада (11 + 5 передач).
ЛАС-ВЕГАС: А.Грэй (21 + 5 подборов + 6 передач), Картер (20), Уилсон (20 + 6 подборов), Н.Смит (13 + 6 подборов).
17 мая. 20.30
Индиана – Сиэтл – 89:78 (32:19, 23:25, 22:14, 12:20)
ИНДИАНА: Кларк (21 + 7 подборов + 10 передач), Каннингем (17), Митчелл (17), Халл (9).
СИЭТЛ: Хайдеман (19), Джонсон (14 + 6 подборов + 4 блок-шота), Кук (13), Мельбурн (12).
18 мая. 1.00
Лос-Анджелес – Торонто – 96:106 (21:27, 19:22, 27:30, 29:27)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (28 + 7 передач), Хэмби (21 + 9 подборов + 3 перехвата), Огвумике (17 + 7 подборов), Мартин (11).
ТОРОНТО: Сайкс (38 + 3 перехвата), Райс (19 + 5 подборов), Мабрей (14), Нерс (10).
18 мая. 2.00
Миннесота – Чикаго – 79:86 (22:16, 16:24, 18:23, 23:23)
МИННЕСОТА: Макбрайд (20 + 7 подборов + 4 перехвата), Ховард (17 + 9 подборов + 7 передач), Уильямс (17 + 5 подборов), Майлз (13 + 6 подборов), Косу (2).
ЧИКАГО: Хакес (20 + 8 подборов), Бэнем (13), Кардосо (11 + 12 подборов + 3 блок-шота), Клауд (11 + 6 подборов + 7 передач), Шелдон (10 + 4 перехвата).
18 мая. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Индиана- Вашик
Индиана пока не вывозит против более крупных и более агрессивных команд, идущих в жесткий контакт.
Они попросту меньше и похоже физически не выдерживают давления более агрессивных соперниц.
Вашик тупо задавили Индиану агрессией, темпом, очень жесткой защитой в стиле Оклы, с постоянным контактом в корпус, причем первогодкам разрешается максимально жестко (можно даже локтями перед лицом размахивать) играть против Кларк, типа главного медийного актива лиги (удивительно, но лига вообще не парится по поводу ее здоровья/доступности/потенциальных рецидивов из-за бесконечного фулл контакта).
С защитой, которую лига совершенно спокойно позволяет (а возможно и негласно поощряет) против Кларк третий сезон кряду, губастую МВП Шаечку уже давно бы тожественно похоронили, прямо рядом с Окла ареной, под памятником…
На Соне Ситрон фолов (в том числе неоднозначных) свистят больше чем на Кларк, причем на домашней арене Фивер.
Маленькую Индиану мощные команды топчут под кольцом как мамонты ягель…
Даже если никто в Индиане более серьезно не поломается (а прямо сейчас явно на травме играла Бостон – единственный чистый центр, есть подозрение, что травму получила Митчелл, не в полную силу пока играет Халл) не думаю, что Фивер на что-то всурьез запртендуют с такой линией больших таким лазаретом.
Самая молодая команда лиги перехаслила более раскрученную и более звездную команду.
В третьей четверти травму получила Бостон и после ее ухода сопротивление Индианы в краске практически исчезло. «Фивер» завершили игру, набрав 28 очков в краске и пропустив 58.
Кики Ириафен и Шакира Остин доминировали на подборах, они набрали всего 28 очков в краске. «Мистикс» сделали 44 подбора против 29.
В межсезонье «Индиана Фивер» и Стефани Уайт активно занимались усилением состава на позиции защитника. Они подписали контракты с Тайашей Харрис , Шатори Уокер-Кимбро и выбрали на драфте Рэйвен Джонсон.
Даже когда дело дошло до последнего места в резерве, «Фивер» подписали защитника Бри Холл. Теперь, если Бостон окажется в лазарете на значительный срок, у «Фивер» могут возникнуть большие проблемы. Бостон, ростом 196 см, самая высокая в команде.
Биллингс, ростом 193 см, в среднем в «Голден Стэйт». набирала 7,3 очка и 4,3 подбора. Пока Биллингс в целом мне нравится, борется. Но порой такие верняки умудряется из под кольца мазать, просто за голову хватаешься… Хайнс – Аллен мини танк, по весу может легко и с центрами потолкаться, но маленького роста, у нее из за головы подборы забирают. И фолов ей похоже свистят половину за репутацию неуклюжего бегемота в посудной лавке. Но в концовке 4-й четверти именно она стала одной из главных героинь камбека.
За 50 сек до конца 4-й четв Фивер горели -8, и умудрились отыграться, преведя встречу в ОТ.
Вообще в 4-й четверти Кларк буквально за шкирку тащила команду.
На старте сезона у Кейтлин не шел дальний бросок (3 из 16 трехочковых), но в целом, статистика была неплохая.
(Игра 1: 20 очков+7 передач+5 подборов. Игра 2: 24 очка + 9 передач + 4 подбора.)
В матче против «Мистикс» Кларк реализовала 10 из 28 бросков с игры, включая 7 из 17 — из-за дуги.
Причем пять трех пришлись на 4-ю четверть, а всего, из своих 32 очков 17 Кейтлин нашвыряла в именно четвертой четверти.
В матче против «Мистикс» Кларк провела свою 11-ю в карьере игру, в которой набрала не менее 20 очков и сделала не менее 10 передач, установив рекорд WNBA и обойдя Кортни Вандерслот.
Причем Кларк сделал это за 56 игр. Вандерслот свой рекорд установила за 436 игр.
Кларк завершила игру со своим вторым в профессиональной карьере результатом в 30 очков и 10 передач — став единственной баскетболисткой за 30-летнюю историю WNBA, у которой было несколько таких игр.
Игру из-за травм пропускали молодые большие обоих клубов.
В составе команды Штром отсутствовали Доминик Малонга (сотрясение мозга), Эзи Магбегор (травма правой стопы) и Кэти Лу Самуэльсон (травма правого колена).
А у Индианы вне игры была не ломавшаяся более семи лет Алия Бостон.
До этого матча Бостон 275 игр подряд играла без пропусков матчей, 137 игр в WNBA и 4 сезона в Северной Каролине - 138 игр.
Обидно, стоило не ломавшейся Бостон подписать летом рекордный контракт, как случилась первая травма в карьере (хотя весьма вероятно, что это последствия травмы, полученной еще в лиге 3х3 Unrivaled).
Из-за пропуска игры основными центровыми у обоих команд коллективы со старта понеслись в сумасшедшем темпе, а в бей-беги у Сиэтла шансов на успех против Индианы было немного.
Классную игру провела Кларк, она реализовала 5 из 10 бросков с игры, включая 2 из 4 трёхочковых, отдала 10 передач и увеличила свой же рекорд по играм 20+10 передач до 12 матчей, набрав 21 очко, сделав 10 передач и 7 подборов всего за 24 минуты.
Это была ее четвертая подряд игра с более чем 20 очками и более чем пятью передачами, что является самой длинной серией на старте сезона в истории WNBA.
Удачная игра вышла у Софи Канингем, 17 очков + прикольный блок и празднование его ставшее вирусным у болельщиков.
Но вообще складывается ощущение, что без Кларк на площадке у Индианы отсутствует мысль. Келси Митчелл, второй лидер команды, в этом матче сделала свои первые (!) передачи в сезоне (2). Команда практически не разыгрывает пик-н-роллы. Сиэтл весело мазал открытые броски, открытых бросков у Индианы я помню один (когда Хайнс-Аллен и Халл вывели Кларк после перехвата). Разочаровала Тимпсон: несмотря на пару моментов (перехват и изящный путбек), была бесполезна в защите и в атаке под кольцом, где ее спокойно накрывали. Вообще не запомнилась Биллингс, мало минут получила Джонсон, Хайнс-Аллен просто тяжело носить свое тело (был момент, когда она в быстром отрыве просто не побежала к кольцу под открытый лей-ап). Старались Халл и Каннингем.
В начале матча показали таблицу лидеров Сиэтла по очкам в предыдущем сезоне — все пятеро уже играют за другие клубы. Победить обескровленный Сиэтл без Малонги Индиана была обязана, но легкой прогулки не получилось даже здесь.
беготни и хаоса много, на Сиетлы его хватать будет, но с любой организованной защитой мгновенно возникают проблемки.
Мягко говоря рваный календарь игр в лиге у клубов (и так будет весь сезон), Атланта играла первую игру с начала чемпионата в домашних стенах, причем все гостевые игры команда выиграла и шла в лиге на первом месте.
Яркая презентация команды перед болельщиками, Риз - как главная медийная звезда, перед матчем раскручивалось ее противостояние с Уилсон…
И вот сама игра… смотря в протокол - Риз набрал 9 очков, а также 8 подборов + 3 результативные передачи + 1 блок, однако, всё не так хорошо, как может показаться…
Из 9 очков 7 забиты со штиафной линии (причем пару свистков она получила очень странных в свою пользу).
Она реализовала лишь 1 из 8 бросков с игры, Риз промахнулась шесть раз с близкого расстояния, включая 0 из 1 трехочковых.
Но главный прикол - 8 потерь мяча, игрок, не являющийся защитником, допустил восемь потерь мяча за одну игру. Три потери – пробежки, три – фолы в нападении, неточный пас и вышла за пределы площадки…
Очень улыбнул меня один из комментариев американских журналистов: «Я не думала, что это вообще возможно, но Энджел Риз на самом деле становится ХУЖЕ»
Дебют Риз мягко говоря не удался.
Чемпионы весьма уверенно вели в счете фактически весь матч, отрыв достигал 19 очков и +17 в 4-й четверти, но вдруг как заморозило их в атаке, рывок Атланты 16-0 и классическая валидольная концовка с супергеройскими подвигами от обеих Грей в двух командах (Челси Грей в ЛА против Алишы Грей из Атланты).
У ЛА вообще не пошла игра в атаке у Янг (12 промахов с игры), но зато очередной перфоманс выдала их козырная карта - Ченнеди Картер, которая страшнее атомной войны…
Когда при трансляции показывают ее крупный план, у меня на стене за спиной карта от страха сворачивается…
Но скоринг в ее исполнении на старте сезона просто великолепный. Барышня, выбранная в 20-м году под 4 пиком Атлантой, сейчас наваливает выходя со скамейки больше всех в лиге (за 5 матчей более 19 очков в среднем за игру).
Собственно, именно по статистике, к ней вопросов и раньше никогда не было, зато были вопросы по адекватности за пределами паркета.
«Красотку Картер» дважды убирали из команд за суръезных проблем вне паркета с дисциплиной, с кем то из бывших одноклубниц она пыталась драться в раздевалке, два года ни одна команды лиги просто не подписывала с ней контракт.
Самый известный момент в ее карьере (играла тогда Ченнеди за Чикаго, вместе с «барби» Риз) был связан с ее предельно грубым фолом на игравшей свой первый профсезон в WNBA Кейтлин Кларк.
В чемпионском ЛА, ставшем ее 4-м клубом, Картер пока ведет себя смирно, но хватит ли ее надолго, вопрос…
Миннесота на весь сезон потеряла молодую центровую Эмму Чехову, в третьей четверти матча Миннесоты с Далласом Чехова получила разрыв передней крестообразной связки правого колена. Травма, которая потребует хирургического вмешательства и выведет ее из строя до конца сезона WNBA 2026 года.
Причем на травме у Миньки до сих пор пока сидят Нафиса Коллиер и Дорка Юхас.
Рикея Джексон из Чикаго получила травму колена, степень травмы пока выясняется.
Малонга с сотрясение, Бостон с неназванной травмой ноги...
Условно мелких травм уже почти в каждой команде есть по несколько...
Не смотря на многочисленные разговоры про изменившееся судейство, якобы борьбу судей с излишним контактом (кстати многие недовольны увеличением свистков), лично я не вижу уменьшения фулл контакта в матчах. В НБА такой контакт только в плей-офф пропускают, ну и еще Оклахоме по умолчанию допускается любая дичь в защите.
С учетом дико перегруженного расписания и сумашедшего темпа игр, думаю что травм в сезоне будет довольно много... :-(