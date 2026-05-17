  • Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Панатинаикос» закрыл серию с «Миконосом», 28 очков Брайса Джонса принесли «Арису» победу над АЕКом во втором матче противостояния
Сегодня прошли два матча в рамках четвертьфинальных серий чемпионата Греции.

«Панатинаикос» на выезде обыграл «Миконос» и вышел в  следующий раунд, «Арис» выиграл у АЕКа и сравнял счет в серии благодаря 28 очкам Брайса Джонса.

Чемпионат Греции 

1/4 финала (до 2 побед)

«Панатинаикос» выиграл серию – 2-0.

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
