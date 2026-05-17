ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли семь матчей.

«Реал» уступил «Ховентуду», 31 очко Джастина Джаворски не помогло «Бильбао» избежать поражения в матче с «Валенсией». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-6, Мурсия – 23-9, Барселона –23-9, Баскония – 23-9, Валенсия – 22-9, Ховентуд – 19-11, Тенерифе – 17-14, Бильбао – 17-15, Уникаха – 16-15, Бреоган – 15-17, Манреса – 14-18, Жирона – 13-19, Форса Льейда – 12-20, Сан-Пабло Бургос – 11-21, Гран-Канария – 10-22, Сарагоса – 9-22, Андорра – 9-23, Гранада – 6-26. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.