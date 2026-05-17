ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли семь матчей.
«Реал» уступил «Ховентуду», 31 очко Джастина Джаворски не помогло «Бильбао» избежать поражения в матче с «Валенсией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 26-6, Мурсия – 23-9, Барселона –23-9, Баскония – 23-9, Валенсия – 22-9, Ховентуд – 19-11, Тенерифе – 17-14, Бильбао – 17-15, Уникаха – 16-15, Бреоган – 15-17, Манреса – 14-18, Жирона – 13-19, Форса Льейда – 12-20, Сан-Пабло Бургос – 11-21, Гран-Канария – 10-22, Сарагоса – 9-22, Андорра – 9-23, Гранада – 6-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Амосов в финале сыграл средне набрав 7 очков, Фролов не играл.
МВП признали 17-ти летнего испанского PG Хуго Алонсо, шустрый малый. Такая себе испанская версия Факундо Кампаццо. Хотя лично мне очень симпатичен немецкий пойнтфорвард Фабиан Кайзер. С ростом 2,06 он может спокойно играть на позиции PG, выполняет роль Демина в Реале 2-3 летней давности.
У Барсы есть конечно супер талантливые бигмены Дабоне и Бумтже Бумтже, но лично мне очень понравился в финале словенский свингмен Якоб Сифтар, набравший в финале 16 очков. В своих драйвах очень напоминает великого Джинобили. Жаль конечно что все это изобилие юношеского европейского баскетбола через сезон-другой отправятся в НСАА, где они будут получать деньги примерно сопоставимые баскетболистам ротации клубов Евролиги, а кто-то будет получать как топовые игроки Евролиги. Но это уже другая история.
Ну а пока ждём финальный турнир юношеской Евролиги в Афинах , где мы увидим и Реал, и Барселону. Очень важно Фролову и Амосову подойти к этому престижному турниру во всеоружии, ведь там будут скауты из НБА и лучших универов НСАА.