Джей Джей Редик о Дончиче: «Вырос как лидер в этом сезоне»

Тренер «Лейкерс» оценил лидерские способности Луки Дончича.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик рассказал о достижениях Луки Дончича в сезоне-25/26.

«Много говорилось об уровне физической подготовки Луки и его преданности делу. Он был великолепен на протяжении всего сезона. И он по-прежнему в фантастической форме спустя шесть недель после травмы. Дончич также вырос как лидер. Думаю, это была одна из задач, которые мы перед ним поставили в начале сезона. В этом плане он вырос.

Лука на протяжении всего сезона старался развивать отношения с товарищами по команде, как на площадке, так и за ее пределами. Он отлично проявил себя в качестве одноклубника и лидера. С баскетбольной точки зрения он провел первоклассный сезон, был одним из лучших во всей лиге», – считает Редик.