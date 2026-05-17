«Голден Стэйт» хотел бы сохранить Кристапса Порзингиса и Эла Хорфорда
Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи высказался о планах команды, касающихся центровых Кристапса Порзингиса и Эла Хорфорда.
«Это те игроки, которых мы, безусловно, хотели бы вернуть. Они провели несколько действительно хороших матчей за нас в этом году. Добавили команде элемент, которого у нас не было раньше. Особенно Эл – своими габаритами, броском, лидерскими качествами. Кей Пи – просто уникальный игрок на обеих половинах площадки. Я считаю, что вернуть такой талант было бы для нас важно.
У Эла есть опция в контракте. Если честно, его решение состоит из двух моментов: во-первых, хочет ли он продолжать играть; во-вторых, хочет ли он вернуться в «Уорриорс». Кей Пи – неограниченно свободный агент, так что мы начнем переговоры, чтобы попытаться вернуть его в состав. Нам нравится то, что мы от него увидели. Думаю, в следующем году он может провести более здоровый и продуктивный сезон», – сказал Данливи.
Порзингис, которому к началу следующего сезона будет 31 год, провел за «Уорриорс» 15 матчей, набирая в среднем 16,1 очка, 5,3 подбора и 2,3 передачи за 24 минуты.
Хорфорд приносил «воинам» 8,3 очка, 4,9 подбора и 2,6 передачи за 21,5 минуты в 45 играх. Сезон-2026/27 он встретит 40-летним.
Джимми не вылезет раньше февраля , и непонятно в какой форме. Платёжку Порзи и Батлер тащат сейчас мама не горюй. Можно конечно попробовать травмата Батлера поменять на травмата Дэвиса (только его надо будет датчиками обмотать с ног до головы, чтобы попытаться отследить в каком месте вероятность сломаться), ну пики какие-то предложить ещё Вашингтону (те вообще непонятно зачем собирают всех сбитых летчиков- сериал "Отверженные"). И Порзи отпускать тогда с миром