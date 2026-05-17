Рич Пол о выпаде Дрейка в адрес Леброна в новой песне: «Взрослые люди. Надеюсь, когда-нибудь поговорят и помирятся»

Агент Леброна отреагировал на дисс Дрейка в адрес его клиента.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол прокомментировал неуважительный выпад Дрейка в адрес суперзвезды НБА в новой песне.

Рэпер спел , что в отличие от форварда «Лейкерс » является «настоящим ниггером». Джеймс ранее поддержал другого хип-хоп исполнителя Кендрика Ламара, который считается врагом канадца.

«Хотелось бы, чтобы взрослые люди со временем помирились. Я в это не вмешиваюсь. Пусть пройдет время и, надеюсь, они смогут уладить свои разногласия.

Во многих ситуациях важно исключить посредника. У людей есть свои мнения, планы и тому подобное. Нужно позволить двум людям провести взрослый разговор, если это возможно, и, надеюсь, люди уладят свои разногласия», – поделился Пол.