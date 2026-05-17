Шэннон Шарп о Гобере: «Нельзя, чтобы человек с зарплатой в 50 миллионов становился неиграбельным»

Шэннон Шарп назвал Руди Гобера «неиграбельным».

Эксперт Шэннон Шарп считает центрового Руди Гобера слабым звеном «Миннесоты».

«Мы слишком часто видим, как Руди Гобер становится, простите, неиграбельным. Нельзя, чтобы человек, получающий 40 или 50 миллионов долларов, независимо от позиции, становился неиграбельным.

Но как можно пускать Руди на площадку, когда он обуза не только обуза в защите, но и в нападении? Он ничего не дает команде», – заявил Шарп.

«Вулвз» дошли до полуфинала Западной конференции, где уступили «Сперс» со счетом 2-4.