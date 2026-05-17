  Шэннон Шарп о Гобере: «Нельзя, чтобы человек с зарплатой в 50 миллионов становился неиграбельным»
Шэннон Шарп о Гобере: «Нельзя, чтобы человек с зарплатой в 50 миллионов становился неиграбельным»

Шэннон Шарп назвал Руди Гобера «неиграбельным».

Эксперт Шэннон Шарп считает центрового Руди Гобера слабым звеном «Миннесоты».

«Мы слишком часто видим, как Руди Гобер становится, простите, неиграбельным. Нельзя, чтобы человек, получающий 40 или 50 миллионов долларов, независимо от позиции, становился неиграбельным.

Но как можно пускать Руди на площадку, когда он обуза не только обуза в защите, но и в нападении? Он ничего не дает команде», – заявил Шарп.

«Вулвз» дошли до полуфинала Западной конференции, где уступили «Сперс» со счетом 2-4.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Nightcap
Ну вот, только что в серии с Денвером был 4-кратный Дипой, лучший игрок и столб обороны, а в следующей серии "обуза не только обуза в защите, но и в нападении")))
Не поленился, поискал высказывания этого же эксперта 3-недельной давности.
Всё именно так и есть: оды восхищения и уважения стойкости и дисциплине защиты Миннесоты во главе с Гобером, сумевшим свести на нет все усилия Йокича!
Ну когда хорош об этом и говорят, когда плох особенно в 6 игре серии, что можно сказать кроме того, что Гобер плох???
ужасный Гобер 2 раза подряд в финале конференции играл при том что были очень мощные соперники, в этом году всего лишь до 2 раунда дошёл схлестнувшись с 2 лучшими центровыми лиги по очереди... unplayable 😄
Уже даже не смешно читать такие беспочвенные набросы...
А что беспочвенного, просто факты. За Йокичем еще успевал, за более подвижными без шансов, забросить тоже ничего не может, подобрать тоже
Бывший амфутер, хоть и крутой, сидит и поливает из шланга молодого баскетболиста. Вообще дичь какая то
Гоберу 33 года, просто юнец
Когда заканчивается молодость?) где эта граница
И так у Гомера в по всегда
Бессонница. Гобер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.
«Попытка - первый шаг к провалу».
Г.Симпсон
после серии с Денвером как-то таких заявлений не было )
Рудика, да и все Миннесоте не хватате Яниса .Лекгое чемпионство с Янисом . Ну это уже сказка
