Бэрон Дэвис: «Джейлен Брансон – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить»
Дэвис: Брансон – Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить.
Экс-игрок НБА Бэрон Дэвис сравнил лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона с легендой «Филадельфии» Алленом Айверсоном.
«Джейлен Брансон для меня – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить. Что бы ты ни делал, он все равно исполнит бросок. Он может зажечься, поймать горячую руку, и он умеет играть по ситуации», – сказал Дэвис.
В текущем плей-офф Брансон набирает в среднем 27,4 очка (48,5% с игры, 40,9 из-за дуги), 2,6 подбора и 6,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Games With Names
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии