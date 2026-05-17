Бэрон Дэвис: «Джейлен Брансон – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить»

Экс-игрок НБА Бэрон Дэвис сравнил лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона с легендой «Филадельфии» Алленом Айверсоном.

«Джейлен Брансон для меня – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить. Что бы ты ни делал, он все равно исполнит бросок. Он может зажечься, поймать горячую руку, и он умеет играть по ситуации», – сказал Дэвис.

В текущем плей-офф Брансон набирает в среднем 27,4 очка (48,5% с игры, 40,9 из-за дуги), 2,6 подбора и 6,1 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Games With Names
Что объединяет Ансвера и Брансона - это характер. Будут биться до конца в любом случае. Важно иметь в команде таких игроков.
Не знаю, не знаю. Кайри все таки поближе к Айверсону как по мне. Брансон это Трейси Маггреди заключённый в теле Джамир Нилслона)
хорошее сравнение кстати
Он такой мелкий танк, что типичному защитнику сложно с ним бодаться.
Я б наверно со Стэкхаусом или Марбэри сравнил в той эпохе. Ответ был слишком уж "другой"
Стэк и Марбэри классические мусорные скореры, жутко неэффективные и после их обменов их бывшие команды как под копирку становились значительно сильнее, так что очень обидное сравнение для Брансона.
Ну уж точно не с великим и оригинальным Айверсоном его сравнивать
как бы не говорили все, что сейчас игроки не хуже игроков прошлого, даже возможно и лучше, но айверсон-уникум на площадке, может я вижу баскетбол по другому, но единственный кого можно сравнить с ним в нынешней лиге-это кайри, и то отдаленно сравнить. Аллен Айверсон-легенда.
