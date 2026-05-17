Бэрон Дэвис: «Джейлен Брансон – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить»

Дэвис: Брансон – Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить.

Экс-игрок НБА Бэрон Дэвис сравнил лидера «Нью-Йорка » Джейлена Брансона с легендой «Филадельфии» Алленом Айверсоном .

«Джейлен Брансон для меня – Аллен Айверсон этой эпохи. Никто не может его остановить. Что бы ты ни делал, он все равно исполнит бросок. Он может зажечься, поймать горячую руку, и он умеет играть по ситуации», – сказал Дэвис.

В текущем плей-офф Брансон набирает в среднем 27,4 очка (48,5% с игры, 40,9 из-за дуги), 2,6 подбора и 6,1 передачи.