Дэнни Грин о Джейлене Дюрене: «Если что-то не так, лучше скажи, и мы посадим тебя на скамейку»

Дэнни Грин призвал отправить олл-стара из «Пистонс» на скамейку.

Многократный чемпион НБА Дэнни Грин выразил мнение, что «Пистонс» следует посадить Джейлена Дюрена на скамейку запасных.

Участник Матча звезд 2026 по общему мнению неудачно проводит текущий розыгрыш плей-офф.

«Я молюсь за него, надеюсь, ничего плохого там не происходит. Но в таком виде выпускать на площадку Дюрена просто нельзя. А самое важное сейчас – команде нужно побеждать в плей-офф. Если у тебя что-то не получается, что-то идет не так, ты должен сообщить нам, а мы посадим тебя на скамейку.

Лучший переводчик, то, что доходит аж до мозга костей – это скамейка запасных. Бобби Найт сидит на скамейке, а скамейка говорит его мозгу: «Включайся, блин, и играй в чертов баскетбол!»

Это точно пошло бы на пользу. Я и сам бывал в такой ситуации, когда Попович усадил меня на скамейку в серии с «Оклахомой». Я сказал себе тогда, что такое больше не повторится» – заявил Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
Ну в 6й игре Дюрен вышел заряженным, пару раз от трехочковой прошёл в проход и забил, бился под щитом, в общем, делал необходимый минимум, который от него ждут, не иначе Бикер вставил пистон. Слава богу хоть минуты ему лимитировал, Рид тупо лучше него в баскетбол играет.
