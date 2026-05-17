Айзейя Томас: «Когда я потерял сестру перед плей-офф, Кобе сказал, что если выйду играть, то не может быть никаких оправданий – играй в полную силу»

Айзейя Томас вспомнил важные слова Кобе Брайанта.

Экс-игрок «Селтикс» Айзейя Томас вспомнил послание, которое получил от легендарного Кобе Брайанта в 2017 году, когда потерял сестру в автокатастрофе незадолго до начала плей-офф.

«Он выразил соболезнования и поддержал меня. В конце сообщения Кобе написал: «Если выйдешь играть, никаких оправданий быть не может. И ты будешь на площадке тем, кем всегда был».

Кобе Брайант – мой любимый игрок всех времен. И вот он пишет мне: «Если собираешься играть, выходи на площадку и будь собой, потому что именно этого хотела бы твоя сестра». Другого выхода у меня просто не было. Именно это я и делал», – рассказал Томас.