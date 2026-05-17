Юдонис Хаслем о «Кливленде»: «У этой команды нет правильного подхода»

Ветеран НБА раскритиковал «Кливленд».

Известный в прошлом игрок НБА, ныне телеведущий Юдонис Хаслем критически отозвался о «Кливленде» после крупного домашнего поражения команды в шестом матче серии с «Детройтом» (94:115, 3-3), когда была упущена возможность оформить выход в финал Востока.

«Наличие самодисциплины и ответственности им точно не помешало бы. Я никогда еще не видел команду, у которой был шанс завершить серию, но которая вышла с более слабым настроем, сосредоточенностью и интенсивностью. Они даже не набрали 100 очков за весь матч.

У «Кавальерс» был шанс, но где их концентрация, подход, желание? Я ничего этого не увидел. Вот почему они проиграли», – поделился Хаслем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on Prime
Они так весь ПО играют. Такое чувство, что они написали по собственному и отрабатывают 2 недели на пофиг, но иногда начальник их вздегивает, чтобы работать не забывали.
Понятно, что времена другие нынче, но тем не менее забавно слышать про то, что не набрали 100 очков, от человека, чья команда в финале против Далласа только в одной игре из 6 пробила 100.
