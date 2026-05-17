Юдонис Хаслем о «Кливленде»: «У этой команды нет правильного подхода»

Ветеран НБА раскритиковал «Кливленд».

Известный в прошлом игрок НБА , ныне телеведущий Юдонис Хаслем критически отозвался о «Кливленде » после крупного домашнего поражения команды в шестом матче серии с «Детройтом » (94:115, 3-3), когда была упущена возможность оформить выход в финал Востока.

«Наличие самодисциплины и ответственности им точно не помешало бы. Я никогда еще не видел команду, у которой был шанс завершить серию, но которая вышла с более слабым настроем, сосредоточенностью и интенсивностью. Они даже не набрали 100 очков за весь матч.

У «Кавальерс» был шанс, но где их концентрация, подход, желание? Я ничего этого не увидел. Вот почему они проиграли», – поделился Хаслем.