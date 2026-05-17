Канал ABC прорекламировал «Кливленд» в финале Востока еще до решающей игры с «Детройтом»

По версии канала ABC, «Кливленд» уже прошел в финал Востока.

«Детройт» обыграл «Кливленд» в шестом матче серии, что привело к решающей седьмой игре, победитель которой встретится с «Нью-Йорком » в финале конференции.

Канал ABC, который будет транслировать финал Востока, запустил рекламную кампанию раньше срока. В ролике, который прошел по региональным каналам США, соперником «Никс» значатся «Кэвс».

«Кэвальерс» метят на очередную сенсацию», – гласит заставка, предполагающая, что они уже выбили топ-1 регулярки Восточной конференции.

Седьмая игра серии «Детройт » – «Кливленд » стартует 18 мая в 3.00 по московскому времени.