Канал ABC прорекламировал «Кливленд» в финале Востока еще до решающей игры с «Детройтом»
По версии канала ABC, «Кливленд» уже прошел в финал Востока.
«Детройт» обыграл «Кливленд» в шестом матче серии, что привело к решающей седьмой игре, победитель которой встретится с «Нью-Йорком» в финале конференции.
Канал ABC, который будет транслировать финал Востока, запустил рекламную кампанию раньше срока. В ролике, который прошел по региональным каналам США, соперником «Никс» значатся «Кэвс».
«Кэвальерс» метят на очередную сенсацию», – гласит заставка, предполагающая, что они уже выбили топ-1 регулярки Восточной конференции.
Седьмая игра серии «Детройт» – «Кливленд» стартует 18 мая в 3.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
В первую очередь нужно задействовать Мобли в нападении хоть через панч или гив, хоть через банальный пик-н-ролл как генератор спейсинга - его неплохой средний вполне отвечает этому требованию. (раз Харден и Митчелл не справляются и сдуваются во второй половине)
Во вторую очередь, надеяться больше на схемы, чем на ISO. Ну не идёт если игра у лидеров... Значит надо иметь заготовки на 6-7 владений. Это проблема Аткинсона конечно, раз он по ходу серии не меняется как тактический визионер
P.S из-за отсутствия готовых схем Кавс и сливаются
В третьих, собрать яйца в кулак и показать характер
Повторюсь: шансы у команды есть