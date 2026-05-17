Канал ABC прорекламировал «Кливленд» в финале Востока еще до решающей игры с «Детройтом»

По версии канала ABC, «Кливленд» уже прошел в финал Востока.

«Детройт» обыграл «Кливленд» в шестом матче серии, что привело к решающей седьмой игре, победитель которой встретится с «Нью-Йорком» в финале конференции.

Канал ABC, который будет транслировать финал Востока, запустил рекламную кампанию раньше срока. В ролике, который прошел по региональным каналам США, соперником «Никс» значатся «Кэвс».

«Кэвальерс» метят на очередную сенсацию», – гласит заставка, предполагающая, что они уже выбили топ-1 регулярки Восточной конференции. 

Седьмая игра серии «Детройт» – «Кливленд» стартует 18 мая в 3.00 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Awful Announcing
Спалили сценарий
ОтветHorroR169
Ну Детройт снова засудят, как в прошлом году, как и в этом по много спорных моментов
Кливленд забирает что ли седьмую игру? Судьи заряжены против Детройта?
Говорил и буду говорить до конца серии: у Кливленда есть всё, чтобы закрыть эту серию и выйти в финал Конфы. Но с такой игрой, какую показывают Кавз что в 5ом, что в 6ом матче - делать там команде нечего

В первую очередь нужно задействовать Мобли в нападении хоть через панч или гив, хоть через банальный пик-н-ролл как генератор спейсинга - его неплохой средний вполне отвечает этому требованию. (раз Харден и Митчелл не справляются и сдуваются во второй половине)

Во вторую очередь, надеяться больше на схемы, чем на ISO. Ну не идёт если игра у лидеров... Значит надо иметь заготовки на 6-7 владений. Это проблема Аткинсона конечно, раз он по ходу серии не меняется как тактический визионер

P.S из-за отсутствия готовых схем Кавс и сливаются

В третьих, собрать яйца в кулак и показать характер

Повторюсь: шансы у команды есть
