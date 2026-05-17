Кон Книппел о призе лучшему новичку у Флэгга: «Чувствовал бы себя хуже, зная, что где-то недоработал, но я сделал все, что мог»

Кон Книппел отреагировал на поражение в борьбе за почетный приз НБА.

Восходящая звезда «Хорнетс» Кон Книппел прокомментировал итоги голосования за «Новичка года» в НБА .

Приз достался Куперу Флэггу из «Мэверикс», хотя многие считали лучшим именно 4-го номера драфта-2025 из «Шарлотт ».

«Конечно, мне хотелось победить. Если бы в начале сезона мне сказали, что дебютный сезон сложится так, как в итоге сложился, я бы принял это на все сто процентов. Утром, когда объявили результаты, подумал: «Я ничего не могу с этим поделать. Я сделал все, что мог». Чувствовал бы себя хуже, зная, что где-то недоработал, но я и правда сделал все, что мог.

С учетом уровня игры я бы забрал награду во многих других сезонах, а так Купер тоже очень этого заслуживал», – констатировал Книппел.