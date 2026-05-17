Терри Стоттс заинтересован в возвращении в «Портленд»

Бывший главный тренер «Блэйзерс» Терри Стоттс заинтересован в возвращении в команду.

По информации журналиста из Портленда Дуайта Джейнса, агент 68-летнего специалиста уже контактировал с руководством клуба по данному вопросу.

За 9 сезонов Стоттс добился результата 402-318, в восьми случаях «Портленд» играл в плей-офф и добирался до финала конференции в 2019 году. В 2021-м его сменил Чонси Биллапс.